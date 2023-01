Le TOP 12 des tendances et produits du CES 2023

Le CES 2023 s'achève, et laisse derrière lui de nombreuses annonces. Mais, quelles sont celles à ne pas manquer ? Voici notre sélection.

Nous voilà sur le retour du CES 2023, c’est le moment des bilans. Après près de 100 papiers dédiés aux nouveautés du salon, nous avons sélectionné les 12 tendances du plus grand salon tech au monde.

Bien que les produits et les démonstrations présentés au CES 2023 ne reflètent pas toujours la technologie que vous pourrez acheter dans un avenir proche, le salon offre un aperçu du domaine dans lequel les géants de la technologie consacrent leur temps et leurs ressources.

Des PC portables plus lourds, plus puissants et plus performants

Lors du CES 2023, Nvidia a dévoilé ses nouvelles GeForce RTX 40 pour PC portables. Cette annonce était accompagnée par des dizaines de PC portables de la part de Dell Alienware, Acer, Asus, Razer, Lenovo et ainsi de suite. Ce que l’on retiendra de ces machines, qui gagnent évidemment en puissance, est que les châssis n’ont jamais été aussi larges et fins. On se retrouve avec une flopée d’ordinateurs portables avec un écran de 18 pouces de diagonale, comme ceux d’Asus, Acer (Helios 18) ou encore de Razer (Blade 18).

Ce sont généralement des écrans IPS en 240 Hz et définition QHD (1440p) avec des bordures affinées et des ratios d’affichages 16:10. Résultat, les formats 15 et 17 pouces sont remplacés par des modèles de 16 et 18 pouces.

Les PC qui se plient sont encore anecdotiques

En 2022, nous avions testé l’Asus ZenBook 17 Fold OLED, un ordinateur portable dont l’écran se plie. Il s’agissait du premier PC à écran pliable commercialisé par Asus et l’un des premiers du marché avec son concurrent Lenovo. On aurait pu se dire que les PC portables avec des écrans pliants se multiplient sur le marché en 2023… C’est encore très anecdotique.

Nous avons croisé des écrans pliants conçus pour les PC portables, ce qui signifie qu’ils sont de plus en plus mis en avant. Néanmoins, les fabricants de PC portables n’ont pas encore emboité le pas massivement. Si ce n’est pas pliable, Lenovo a d’ailleurs présenté un PC portable, le Yoga Book i9, équipé de deux écrans OLED avec une charnière très visible.

Les écrans PC externes n’ont jamais été aussi bons

S’il y a bien un domaine qui a fait sa révolution, c’est celui des écrans externes pour PC. Les moniteurs sont désormais en Mini LED, ou en OLED, avec du 240 Hz, et même du 540 Hz (l’Asus ROG Swift Pro PG248QP).

Samsung a dévoilé deux écrans PC. Le premier est un écran exxxxtra-large, 57 pouces au format 32:9, l’autre est un écran ultra-large en QD-OLED. Les deux écrans sont taillés pour le gaming. LG a lancé son écran OLED à 240 Hz, une première. Bref, l’année 2023 vous permettra peut-être de modifier votre setup gaming.

Le retour de la 3D sans lunettes

Ce qui aurait pu être un gimmick s’est avéré une belle surprise. En effet, on a croisé plusieurs écrans 3D sans lunettes, la technologie des années 2000. Nous avons été bluffés par deux PC portables d’Asus.

Le résultat est absolument impressionnant et permet de se sentir encore plus impliqué dans ce que l’on regarde et sur ce que l’on manipule. C’est une expérience unique qui procure une nouvelle dimension à la création de contenu. Encore plus quand on prend le stylet et que l’on peut déplacer des objets 3D à quelques centimètres des yeux. On a réellement l’impression de pouvoir les toucher.

La bataille de la luminosité de l’OLED

Dans les couloirs du CES 2023, une bataille rangée a lieu. Celle de LG et Samsung, une bataille vieille comme le monde entre deux géants coréens des nouvelles technologies. Et, depuis l’arrivée des QD-OLED de Samsung en 2022, LG et Samsung, et par ailleurs d’autres fabricants de TV comme Panasonic, font tout pour avoir les écrans OLED les plus lumineux. LG a présenté sa technologie Meta, on revient dessus dans un dossier, tandis que Panasonic promet de belles choses avec son MZ2000.

La promesse de ces écrans est d’atteindre un pic de luminosité record, de 1 500 à 2 100 cd/m² (candela par mètre carré), alors que les meilleurs écrans de 2022 dépassent à peine les 1 000 cd/m². L’OLED devient, de fait, une concurrence de plus en plus crédible face aux qualités du Mini LED.

Le sans-fil et les téléviseurs

Les fabricants veulent couper les fils des téléviseurs. Nous avons croisé deux produits surprenants. Le premier est un concept né dans le laboratoire d’une startup américaine, ils ont équipé une dalle OLED avec des batteries et ont viré toutes les connectiques du téléviseur. Tout est déporté dans un boitier à distance.

LG a présenté un téléviseur différent, un énorme écran OLED (Meta) en 4K de 97 pouces, qui n’est pas 100 % sans fil puisqu’il est branché au secteur. En revanche, tous les flux de données (vidéo et audio) passent par un boitier Zero Connect qui n’est relié par aucun câble au téléviseur. LG présente l’OLED M comme le « premier téléviseur OLED sans fil au monde ».

Le Mini LED s’installe

Après de timides incursions, comme l’iPad Pro 12.3, le MacBook Pro 14 et 16… le Mini LED arrive massivement dans le monde du PC. Nous avons pu en croiser sur l’Asus ROG Zephyrus G14 et le Razer Blade 16, on en trouve aussi sur des écrans externes.

Pour rappel, le Mini LED est une technologie d’écran LED, où le panneau arrière est tapissé de très nombreuses leds. Ce qui permet non seulement d’atteindre un niveau de contraste inouï, mais également de réduire grandement le blooming, ce halo lumineux qui déborde des zones les plus éclairées. Cela en fait, donc, une alternative très intéressante à l’OLED. Nous avons d’ailleurs pu voir les derniers Samsung Neo QLED, c’est impressionnant.

La 8K fait de la résistance

La 8K est mal aimée en Europe, ces écrans consomment trop et l’Union européenne souhaite limiter les abus. Cela n’empêche pas à cette technologie de continuer d’évoluer, le CES 2023 était d’ailleurs l’occasion de lancer deux vidéo-projecteurs 8K. Un chez Hisense, l’autre chez Samsung.

Ce sont plus précisément des vidéoprojecteurs laser à ultra courte focale Ultra HD 8K. Chez Samsung, il se nomme The Premiere, avec une image de 150 pouces. Chez Hisense, c’est le Laser TV 8K 120LX, capable d’afficher une image de 120 pouces. Précisons que ce n’est pas de la 8K native, mais l’image est obtenue à partir d’une matrice 4K par extrapolation des pixels. C’est aussi très cher, comptez 28 000 euros pour le Hisense.

Sur les téléviseurs 8K, les marchés asiatiques et américains continuent de s’y intéresser. L’enjeu des fabricants est de pouvoir apporter les mêmes performances d’affichage, tout en limitant la consommation de ces énormes téléviseurs.

L’infodivertissement des voitures se modernise

Ce n’est pas passé inaperçu. La nouvelle version d’Android Auto était attendue de pied ferme, et depuis de nombreux mois. Google avait présenté en partie la refonte de son système d’infodivertissement à la Google I/O en mai 2022. Le CES 2023 a permis de découvrir cette nouvelle interface qui s’adapte aux différentes tailles et formats d’écrans des voitures, qu’elles soient électriques ou pas. L’autre grande nouveauté, c’est la possibilité de personnaliser l’affichage en compartimentant celui-ci en différentes parties. Il est donc possible d’utiliser Spotify ou YouTube Music tout en suivant la navigation de Google Maps par exemple comme on peut le voir dans la vidéo de présentation.

BMW a, de son côté, officialisé l’arrivée du système iDrive 9. Et le premier véhicule à en bénéficier, ce ne sera pas l’un des modèles porte-étendards du constructeur comme la nouvelle BMW i7, mais le « petit » SUV X1.

Les BMW Série 5 ou Série 7, et la plupart des autres modèles BMW, ont des systèmes basés sur Linux, tandis que le nouveau X1, et les futurs X2 et futures Mini ont des systèmes basés sur Android Automotive comme il était prévu depuis plusieurs mois.

Les batteries sont partout

À n’en pas douter, les fabricants de batteries chinois en profitent pour vendre des stations d’énergie. Ces produits offrent une solution à diverses situations : pour les nomades, c’est une source d’énergie transportable capable d’être rechargé par panneaux solaires, à la maison, cela peut aussi permettre de ne pas dépendre à 100 % du réseau extérieur. Pour effectuer des économies, par exemple.

Enfin, on ne sait pas quand le monde sombrera dans le chaos, en particulier avec l’horloge de la fin du monde qui est à 100 secondes de minuit. Mais, sur une note moins dramatique, les tempêtes et les crises énergétiques peuvent engendrer des coupures d’électricité.

Ces produits ont été particulièrement mis en avant, avec le risque de coupure de courant en France, la tempête hivernale récente en Amérique du Nord, et surtout dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Au CES 2023, on en a vu plein ! Dont les derniers produits d’EcoFlow qui ont désormais des fonctions. EcoFlow se vante d’avoir créé le premier robot tondeuse au monde. On a pas réellement compris les subtilités sur les termes choisis dans le communiqué de presse, car les robots tondeuses existent déjà. L’EcoFlow Glacier est un réfrigérateur portable équipé d’une machine à glaçons intégrée. Elle produit 18 petits glaçons en 12 minutes seulement, et peut tenir jusqu’à 24 heures (297 Wh) avec une seule charge pour conserver les aliments au frais. EcoFlow lance également la seconde génération de son climatiseur portable, désormais réversible (il peut donc chauffer également).

La voiture PlayStation arrive !

Ce n’est pas tout à fait la voiture PlayStation, mais l’Afeela est la voiture née de la collaboration entre Sony et Honda. Ce prototype sera bel et bien commercialisé en 2025, nous avons pu le voir de très près.

https://www.youtube.com/watch?v=fSFZTsqsztA

MagSafe débarque sur Android

L’annonce est passée un peu inaperçue, mais le Qi 2 a été présenté. Cette norme de charge sans fil utilisé dans le monde entier va adopter la technologie MagSafe d’Apple.

Le MagSafe est une évolution spirituelle de la charge Qi que l’on retrouve sur nombre d’appareils. Apple a ajouté à son téléphone un aimant circulaire. Ce dernier sert à la fois de support, mais aussi à aligner de manière plus précise les bobines à induction. Ce qui permet de faire monter la puissance de charge à 15 W contre 7,5 W en Qi.

Matter fait son bout de chemin

Matter a été officiellement lancé l’année dernière. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur Matter, et nous ne le saurons pas tant que nous n’aurons pas de produits compatibles Matter dans nos maisons et que les applications et les écosystèmes ne seront pas mis à jour. C’est exactement ce qui est en train de se passer actuellement.

Techniquement, Matter est un protocole d’interopérabilité pour la maison intelligente. En d’autres mots : c’est un langage commun pour aider les objets à communiquer entre eux. Ce n’est pas un protocole entièrement nouveau, Matter est plutôt une couche applicative sur les protocoles Wi-Fi et Thread existants. L’avantage est que c’est open source, il a donc été adopté par quasiment tout le monde.

Au CES 2023, nous avons vu beaucoup de produits Matte. Nanoleaf, par exemple, a lancé des interrupteurs compatibles. Samsung a dévoilé un hub SmartThings Matter sous la forme d’un chargeur sans fil. Bref, ne vous attendez pas à passer toute votre maison sur Matter. La mise en place de cette norme va prendre du temps, et cela ne sera pas si simple qu’espéré.

