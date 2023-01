Samsung muscle son jeu au CES 2023 avec des nouveautés en Mini LED, MicroLED et QD-OLED

Mini LED, MicroLED et QD-OLED : les trois technologies sont utilisées par Samsung Electronics. Au CES 2023, le constructeur coréen nous a fait une belle démonstration de ses avancées, avec les nouvelles gammes à venir.

Nous venons de sortir de l’événement First Look de Samsung au CES 2023, où nous avons découvert la nouvelle gamme de téléviseurs qui fera ses débuts sur le marché dans les mois à venir et qui se divise en trois principales gammes de produits. En bref, le développement des modèles Neo QLED avec technologie MiniLED se poursuit, la deuxième génération QD-OLED de Samsung Display est arrivée, et le développement de la technologie futuriste MicroLED a fait un bon un avant.

Neo QLED qui obtient de nouvelles fonctions

Le Neo QLED de Samsung, c’est du Mini LED avec du Quantum Dots. Petit rappel rapide, il s’agit des premiers téléviseurs LCD utilisant pour rétroéclairage la technologie Mini LED. Une évolution particulièrement enthousiasmante puisqu’elle permet d’améliorer le taux de contraste avec une luminosité record. Encore loin d’égaler l’OLED sur le contrast, force est de constater que le Neo QLED s’améliore.

La gamme Neo QLED de 2023 est composée de modèles 4K et 8K avec rétroéclairage Mini LED. Les premières caractéristiques techniques n’évoquent pas de bouleversements majeurs en la matière. En effet, on parle d’un meilleur contrôle de l’intensité lumineuse sur 14 bits, et de technologies telles que Shape Adaptive Light Control et Real Depth Enhancer Pro. La première est une fonctionnalité de gradation locale sans effets de blooming (avec une luminosité non uniforme sur certaines zones, ce qui évoque l’apparition de nuages), la seconde permet de créer un plus grand détachement du premier plan et de l’arrière-plan, dans l’objectif d’améliorer la sensation de profondeur des images.

Le processeur Neural Quantum s’enrichit cette année d’une nouvelle fonctionnalité nommée Auto HDR Remastering, qui convertit le contenu SDR en HDR à l’aide d’un algorithme basé sur l’intelligence artificielle. Sur les modèles 8K, il y a 60 réseaux de neurones intégrés dans le processeur dédiés à la mise à l’échelle (upscalling) du contenu Full HD et 4K vers la définition native 8K.

Six modèles OLED chez Samsung

La seconde génération QD-OLED est bien là. La principale nouveauté concerne l’arrivée de la diagonale 77 pouces qui rejoint les 55 et 65 pouces. C’est toujours du QD-OLED, basée sur une couche émissive OLED bleue, avec une couche Quantum Dot pour convertir le bleu en rouge et vert.

Trois tailles d’écran, mais six modèles. Pourquoi ? Les modèles OLED 2023 de Samsung vont exister en pair : le S90C et le S95C. Le premier remplace la série S95B, en gardant le même design, mais en ajoutant la diagonale 77 pouces.

La série S95C introduit un design comparable à celui de la gamme Neo QLED et en particulier celui le design du modèle 8K. L’écran est donc extrêmement fin, on parle de 0,7 centimètre d’épaisseur. Le module avec les connectiques peut ensuite être associé au pied, ou être décalé pour pouvoir coller l’écran au mur.

Sur la série S95C, la luminosité sera beaucoup plus importante, on a ainsi évoqué un pic de luminosité au-dessus de 2000 nits. Samsung Electronics n’a pas encore évoqué les tarifs en France. Cependant, on nous a dit que le constructeur coréen comptait baisser le prix de la série S90C. D’ailleurs, la différence de tarif entre un modèle S90C et S95C sera d’environ 500 euros.

Ces nouveaux QD-OLED gèrent un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz et sont également compatibles avec FreeSync Premium Pro ainsi que Nvidia G-Sync. LG Electronics se retrouve donc avec un concurrent de taille. LG Electronics a encore pour lui une gamme de diagonales beaucoup plus larges, avec du 42 pouces, du 48 pouces… jusqu’à du 97 pouces.

Enfin, Samsung nous a notifié avoir utilisé un nouveau filtre anti-reflet, ce qui pourrait atténuer un des problèmes de l’OLED. Même si cela semble être le cas à première vue, impossible d’en être sûr dans les conditions d’un événement Samsung.

Le MicroLED de 50 à 140 pouces

Le Micro LED, on vous en parle régulièrement. C’est la technologie qui remplacera l’OLED… dans un futur plus ou moins lointain. Pourquoi est-ce que cette technologie fascine les technophiles ? En résumé, elle est auto-émissive comme l’OLED (les pixels produisent leur propre lumière), le pic de luminosité est très important (un des points faibles de l’OLED), il n’y a aucun reflet, le temps de réponse est inférieur à la microseconde, et enfin la résistance et la durée de vie sont importantes.

Au CES 2023, la nouveauté la plus importante, du moins d’un point de vue purement technologique, est l’arrivée d’une très large gamme de téléviseurs en technologie MicroLED. Samsung a, en effet, présenté la nouvelle génération d’écrans MicroLED avec des tailles allant de seulement 50 pouces jusqu’à 140 pouces.

Pour être précis, en 2023, Samsung entend mettre sur le marché des modèles avec une diagonale de 50, 63, 76, 89, 101, 114 et 140 pouces. Les nouvelles découpes en 50 et 63 pouces sont totalement inédites et représentent une avancée très importante pour cette technologie.

Les nouvelles MicroLED sont le résultat du nouveau processus de production qui voit l’intégration des puces MicroLED sur un substrat TFT et une nouvelle technologie de transfert de puce qui fonctionne sur des rangées entières et qui permet un assemblage plus rapide des panneaux. Pour le moment, nous n’avons toujours pas d’indications de prix de ces écrans. Samsung est confiant de pouvoir commercialiser les nouveaux modèles dans l’année… mais comptez environ 1 000 pour 1 pouce. Ce qui permet de vous faire une idée des tarifs salés du MicroLED.

Ces écrans MicroLED sont toujours aussi incroyables. C’est simple, les angles de vision sont tout simplement parfaits. C’est d’autant plus impressionnant qu’à l’inverse de l’OLED, on ne souffre ici d’aucun reflet. Pour le moment, aucune caractéristique technique n’est connue telles que la luminosité, la consommation ou les fonctions prises en charge.

