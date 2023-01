Asus ROG Zephyrus G14 et G16 : de nouveaux couples CPU/GPU sur l’ultraportable gaming

Asus actualise ses ultraportables gaming avec les nouveaux composants hardwares. Au programme de ces ROG Zephyrus G14 et G16 : du processeur Intel 13e génération ou AMD Zen 4 et Nvidia GeForce RTX de série 4000.

Elle est loin l’époque où les PC portables gaming étaient tout juste transportables. Désormais, place aux ultraportables gaming, certes un peu plus épais et plus lourds que les plus fins des ultraportables, mais pourtant si simples à glisser dans un sac. Chez Asus, c’est la gamme ROG Zephyrus G14 et G16 qui endosse ce rôle, avec une nouvelle génération qui vient d’être présentée lors du CES 2023.

Intel 13e Gen et AMD Zen 4

Asus emboîte évidemment le pas à Intel qui a présenté quelques heures plus tôt sa nouvelle architecture de 13e génération pour PC portables et à Nvidia qui a dévoilé ses RTX 4000 mobiles. Ce n’est donc pas très étonnant de voir cette dernière au cœur du ROG Zephyrus G16 (GU603). Il s’agit du même Intel Core i9-13900H que sur le ROG Zephyrus M16 (l’ultra haut de gamme gaming de la marque). De son côté, le Zephyrus G14 (GA402) embarque un Ryzen 9 Zen 4 d’AMD.

Du côté GPU, c’est Nvidia qui mène la danse. Alors que le G16 est équipé d’une GeForce RTX 4070 (avec un TGP de 120 W maximum), le G14 quant à lui s’offre le luxe d’une GeForce RTX 4090 (125 W). On retrouve sur ces deux puces la technologie Advanced Optimus pour fournir le meilleur framerate lorsque le PC est branché, et une bonne autonomie lorsqu’il est sur batterie.

Des écrans mini LED

Du côté de l’affichage, plusieurs configurations sont disponibles pour chaque modèle.

Asus ROG Zephyrus G14 2023 :

QHD+ miniLED, 165 Hz, 100 % DCI-P3, 600 nits, 3 ms, DisplayHDR, Dolby Vision ;

QHD+ IPS, 165 Hz, 100 % DCI-P3, 500 nits, 3 ms, Dolby Vision ;

FHD+ IPS, 144 Hz, 100 % sRGB, 400 nits, 3 ms.

Asus ROG Zephyrus G16 2023 :

mini LED IPS, QHD (2560×1600 pixels), 165 Hz, 3 ms, 100 % DCI-P3, 1200 nits, Dolby Vision ;

IPS, QHD (2560×1600 pixels), 165 Hz, 3 ms, 100 % DCI-P3, 500 nits, Dolby Vision ;

IPS FHD (1920×1200 pixels), 165 Hz, 3 ms, 100 % sRGB, 250 nits, Dolby Vision.

Vous l’aurez deviné aux noms, le Zephyrus G14 propose une diagonale de 14 pouces tandis que le G16 monte jusqu’à… 16 pouces.

De l’ultraportable pour gaming

Mais ce qui compte sur cette gamme de produits, c’est le design, et notamment les dimensions et le poids. Ainsi, le ROG Zephyrus G14 mesure 312 x 227 x 18,5 mm pour 1,65 kg (avec de légères variantes selon la configuration) et le ROG Zephyrus G16 mesure 355 x 243,5 x 19,9 mm pour 2 kg. Des poids qui s’expliquent en partie par des batteries respectives de 76 et 90 Wh.

Côté connectique, on a un USB-C (3.2 Gen 2 / DP 1.4), deux USB-A (3.2 Gen2), un port microSD et un jack sur le Zephyrus G16 et deux USB-C (USB 4 et USB 3.2 Gen2 + DP 1.4), deux USB-A (3.2 Gen2), un HDMI 2.1, un port microSD et un jack sur le G14. Ce dernier bénéficie en plus du Wi-Fi 6E.

Prix et date de sortie des Asus ROG Zephyrus G14 et G16

L’Asus ROG Zephyrus G14 et G16 arriveront dans le courant du 1er trimestre 2023 à partir de 2499 euros pour le premier et de 2099 euros pour le second.

