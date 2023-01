Panasonic MZ2000 officialisé : de l’Oled plus lumineux et tourné vers le jeu

Le Panasonic MZ2000 a été officialisé au CES 2023. Ce téléviseur 4K Oled promet plus de luminosité, une expérience sonore immersive et des jeux vidéo plus agréables que jamais.

Sans surprise, le CES 2023 est placé sous le signe, entre autres, des nouveaux téléviseurs. C’est au tour de Panasonic de dégainer avec sa série MZ2000 dont la dalle Oled et 4K se décline en trois diagonales : 55, 65 et 75 pouces. Plusieurs éléments sont mis en avant, au premier rang desquels on trouve la luminosité améliorée.

Le MLA pour atteindre les 1500 cd/m²

Grâce à la technologie MLA (Micro Lens Array, connue chez LG sous le nom de Meta-lit Lens Array) permettant de mieux gérer la manière dont la lumière est émise à travers la dalle (tout en maîtrisant la chaleur), les modèles de 55 et 65 pouces se targuent d’une augmentation de 150 % du pic de luminosité par rapport à la génération précédente.

Selon le journaliste Sylvain Pichot — auteur de plusieurs tests TV sur Frandroid –, le Panasonic MZ2000 atteint ainsi un maximum de près de 1 500 cd/m². De son côté, Samsung promet 2 000 cd/m² sur la seconde génération de téléviseurs QD-OLED. LG Electronics promet, quant à lui, un pic de luminosité à 1 800 cd/m² sur le nouveau G3 2023.

Pour le #CES2023 @Panasonic dévoile la série de #TV #OLED #MZ2000 avec technologie MLA (Micro Lens Array) sur les modèles de 55" et 65" (pas pour le 77") pour atteindre un pic de luminosité de presque 1500 cd/m². MyScreenHome 8.0, 2x HDMI 2.1 et audio immersif @PanasonicFrance pic.twitter.com/R1bBM8Stu0 — Sylvain Pichot (@SylvainPichot) January 4, 2023

La qualité intrinsèque des images se veut, elle aussi, peaufinée grâce à la puce maison HCX Pro AI associée à une dalle baptisée « Master Oled Ultimate ». Ce duo promet « une netteté de chaque détail, avec des surbrillances réalistes et une excellente précision des couleurs ». Côté HDR, rien de bien nouveau sous le soleil. Les formats Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptative et HLG Photo sont pris en charge.

Pour le visionnage de vos films, un mode « Flimmaker » est mis à disposition pour que vous puissiez profiter d’images fidèles à la vision du réalisateur. Cette option s’ajuste d’ailleurs selon les conditions lumineuses de votre salon. Par exemple, si vous êtes dans un environnement très clair, les tons foncés sont éclaircis. La diffusion de contenus en streaming a aussi été améliorée selon Panasonic pour faire en sorte que les images gardent toujours une bonne netteté.

Un téléviseur pour les jeux vidéo

Le Panasonic MZ2000 profite aussi de la norme HDMI 2.1 et d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Le constructeur cite ces caractéristiques pour mettre en avant l’expérience gaming proposée par le Panasonic MZ2000. Ce dernier promet d’ailleurs aussi une latence « ultra faible » et du VRR. Et à cela s’ajoute l’AMD Freesync Premium et G-Sync de Nvidia. Notez que c’est déjà disponible chez la concurrence, Samsung propose même du 144 Hz désormais.

Les promesses en termes de jeux vidéo ne s’arrêtent pas là puisqu’il faut aussi compter sur un mode True Game qui « apporte toute la précision des couleurs des films au monde du jeu ». Vous pourrez ainsi étalonner l’image dans vos jeux pour qu’ils s’affichent aussi fidèlement que possible à la vision de leurs créateurs.

Le volet audio est aussi à l’honneur avec une option Bass Booster mise à jour pour des basses plus profondes. Surtout, le Panasonic MZ2000 se targue d’une expérience sonore immersive grâce à de « multiples haut-parleurs intégrés, orientés vers le haut, vers les côtés et vers l’avant » et à Dolby Atmos.

Dans son communiqué, le fabricant évoque aussi la possibilité de régler le volume selon l’endroit de la pièce où les personnes se trouvent (il y a au total trois modes de focalisation qui dirigent le son vers telle ou telle zone).

Enfin, le Panasonic MZ2000 profite de my Home Screen 8.0. Cette nouvelle version de l’interface se dote notamment d’options d’accessibilité dédiées aux personnes aveugles et malvoyantes. Une collection d’images et vidéos relaxantes est aussi mise à disposition pour des sessions détente.

Notez que les prix et la date de sortie des trois diagonales du Panasonic MZ2000 n’ont pas encore été communiqués. Généralement, cette gamme de téléviseurs n’arrive qu’en automne en Europe, quelques mois après les autres fabricants.

