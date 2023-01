Mini LED, RTX 40, Intel Core i9… Pourquoi les Razer Blade 16 et Blade 18 sont la quintessence des PC portables

Razer sait comment fabriquer un excellent ordinateur portable de gaming. Mais, comme Apple, vous n'achetez pas un Razer pour sa valeur. Les Blade 16 et Blade 18 en sont une nouvelle preuve avec des fiches techniques époustouflantes.

Avec l’annonce des nouveaux CPU Intel, la 13ᵉ génération, ainsi que les nouveaux GPU Nvidia GeForce RTX 40 pour ordinateurs portables, le CES 2023 est l’occasion pour les fabricants de PC portables de sortir des machines dont les caractéristiques ont été totalement revues. Si des laptops représentent bien ce saut générationnel, ce sont les Razer Blade 16 et 18. Comme vous allez vous, ils font dans la démesure.

Essentiellement, tout ce que nous aimons des anciens modèles Razer Blade est toujours là : un design épuré, mince et robuste avec de nombreux ports et un clavier Razer Chroma RGB confortable avec un grand touchpad.

Razer Blade 18

Le Blade 18 est un tout nouveau modèle avec, comme son nom l’indique, est immense écran de 18 pouces de diagonale. Avec 3,2 kg sur la balance, cela en fait assurément une machine que l’on va éviter de transporter dans le dos toute une journée. Ce n’est pas un PC portable, mais un PC transportable avec ses dimensions hors-norme (40 centimètres de largeur tout de même, mais seulement 2,19 cm d’épaisseur).

Pas de choix d’écran, il n’y a qu’un seul écran à choisir : un écran IPS LCD de 18 pouces en définition QHD (2560 × 1600 pixels) avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz. C’est un écran équilibré qui n’a pas de défaut sur le papier, la définition est confortable, tandis qu’il est adapté au gaming.

Du côté de la puissance, un seul CPU est proposé, l’Intel Core i9-13950HX avec 24 cœurs, cadencé à 1,8 GHz avec Turbo Boost jusqu’à 5,6 GHz, et 24 Mo de cache. Pour le GPU, vous aurez le choix entre un GPU dédié Nvidia GeForce RTX 4060, 4070, 4080 ou 4090. Il est fourni avec seulement 16 Go de mémoire DDR5 à 5 600 MHz, mais l’upgrade est possible jusqu’à 64 Go. Côté stockage, c’est un SSD de 1 To (NVMe PCIe 4.0) avec un emplacement en plus pour étendre l’espace.

Pour les connectiques, il est compatible Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 a/b/d/e/g/h/i/k/n/r/u/v/w/ac/ax/az), Bluetooth 5.3, et propose 3 ports USB-A en USB 3.2 Gen 2, 1 port USB-C compatible Thunderbolt 4 (et USB 3.2 Gen 2) avec Power Delivery, un HDMI 2.1, un port Display Port 1.4 en USB-C (PD 3.0 jusqu’à 100 W), 1 port USB-C en USB-C 3.2 Gen 2, 1 port RJ45 en 2,5 Gbps, un port 3,5 mm et un slot carte SD.

Notez que la caméra frontale n’a pas été négligée, elle est bien là, c’est un capteur 5 mégapixels (Full HD) compatible Windows Hello. Razer souligne aussi la présence de 6 haut-parleurs, compatibles THX Spatial Audio.

Cet imposant PC portable, mais pas aussi épais que l’on aurait pu l’imaginer, intègre pourtant une batterie avec une capacité de 91,7 WHr, et il est vendu avec un adaptateur chargeur GaN de 330 de Watts.

Razer Blade 16

Le Blade 16 est certainement le plus intéressant des deux ordinateurs portables. Il reprend les caractéristiques du Blade 18, dont le CPU, le choix de CPU, la mémoire vive, le stockage… mais il permet d’avoir le choix entre deux écrans de 16 pouces différents. Le premier, le plus classique, est un écran IPS LCD en définition QHD+, au format 16:10. Son pic de luminosité est annoncé à 500 nits, il peut monter à 240 Hz en taux de rafraîchissement. Vous avez également le choix d’un écran Mini LED en définition Full HD (240 Hz) ou UHD (120 Hz).

Le Mini LED offre un meilleur taux de contraste, mais aussi une luminosité de 600 nits (SDR) et jusqu’à 1000 nits (HDR), avec la norme HDR 1000 associée. C’est le type de dalle que l’on retrouve sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces d’Apple.

Le reste est très proche du Blade 18, avec une caméra compatible Full HD, 4 haut-parleurs au lieu de 6, une batterie de 95,2 Whr (6182 mAh), et un poids total de 2,45 kg. Ce qui reste bien plus transportable que le Blade 18. Il offrira sans doute une meilleure autonomie que le Blade 18, et donc un meilleur rapport encombrement-puissance.

Razer Blade 16 // Source : Razer Razer Blade 16 // Source : Razer

Reste à savoir si le Razer Blade 15 va disparaître du catalogue et comment le Blade 14 va évoluer cette année. Mais, on le saura un peu plus tard en 2023. Concernant les Blade 16 et 18, nous n’avons pas les tarifs de ces nouvelles machines, mais elles seront, à coup sûr, très onéreuses.

