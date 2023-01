Le téléviseur 4K OLED sur batterie de 55 pouces : la révolution technologique qu’on attendait pas

Parce qu'on n'avait pas assez de téléviseurs sur le marché, voici un nouveau modèle sur batterie. On aurait pu titrer l'article comme ça. Mais, force est de constater que le produit est bien pensé et fonctionnel.

Nous avons commencé à voir de nouveaux téléviseurs, ce qui n’a rien d’une surprise au CES 2023. Il y a ceux de Samsung, toujours plus lumineux, fins et performants, nous verrons dans quelques heures ceux de LG Electronics, HiSense, TCL et ainsi de suite. Lors de notre visite de l’événement CES Unveiled, réservé aux startups, nous sommes tombés sur un curieux produit. Le Displace TV conçu par une startup américaine est un écran de 55 pouces sans-fil (ce qui n’est pas une nouveauté, ça existait déjà chez LG).

Loin d’être transportable, mais bien pensé

Disons-le immédiatement : ce n’est pas transportable. Enfin si, mais ça reste très lourd (12 kg) et très encombrant. Concrètement, c’est une dalle OLED en 4K de LG Display équipée de quatre batteries remplaçables à chaud qui, selon Displace, devraient donner au téléviseur un mois d’autonomie avant de devoir être rechargées (à raison de six heures par jour de fonctionnement, on a du mal à y croire), du WiFi 6E pour synchroniser les données à une unité de base séparée du téléviseur, une caméra et ce que l’on appelle Active Loop Vacuum Technology, deux bandes adhésives qui scellent le téléviseur sur pratiquement n’importe quelle surface sans support.

C’est bien pensé et le produit que l’on a pu voir adopte un design travaillé. Cela restait un prototype et la connexion sans fil à l’unité n’était pas stable dans l’environnement du salon, l’image sautait régulièrement et il fallait redémarrer le téléviseur. Si vous n’avez pas encore compris : on ne peut pas brancher aucun fil sur ce téléviseur, ni pour charger les batteries (il faut les enlever et les charger à côté) ni pour y brancher une PS5 en HDMI. Tout est déporté.

La caméra rétractable que vous voyez ne sert pas à faire les visioconférences, en tout cas elle n’est pas là pour ça, c’est un système comparable au Xbox Kinect pour contrôler le téléviseur avec les mains et les bras à distance. En gros des commandes gestuelles qui vont éviteront, en théorie, de vous servir d’une télécommande physique.

Displace indique que le produit sortira fin 2023 à 2 999 dollars par unité, ce qui donne environ 2 800 euros. C’est un prix élevé pour un téléviseur 4K, mais ce n’est pas si élevé en considérant ses fonctions uniques.

C’est vrai, Displace a créé quelque chose d’assez unique… à tel point que l’on peine à imaginer à qui ce téléviseur pourrait servir. Dans l’événementiel, certainement. En tout cas, ce n’est pas parce qu’ils utilisent une dalle LG Display que le rendu est bon. Ce que l’on a vu montrait un traitement de l’image relativement mauvais, il faudra donc éviter de téléviseur pour en faire un home cinéma mobile. Pour équiper un stand dans un salon sans accès à une prise de courant, cela peut avoir du sens. À moins d’acheter une batterie de type EcoFlow et un téléviseur classique, ça marche aussi.

