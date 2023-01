Acer ne rigole plus côté écran avec ses nouveaux Predator Helios 16 et 18

Acer fait évoluer son haut de gamme en matière de PC portables gaming avec ses nouveaux Predator Helios 16 et 18 : deux modèles dotés des derniers délices de chez Intel et Nvidia… mais aussi de nouveaux écrans Mini-LED QHD et 250 Hz.

Comme plusieurs de ses concurrents en ce CES 2023, Acer voit grand pour ses nouveaux PC portables Gaming. Outre le passage aux derniers composants d’Intel et Nvidia, les nouveaux Predator Helios adoptent de nouvelles diagonales de 16 et 18 pouces, et passent par la même occasion sur une technologie d’affichage de plus en plus appréciée sur laptop : le Mini-LED.

Plus efficace que les écrans LCD IPS « classiques », que l’on trouve sur la majorité des PC portables, la technologie Mini-LED offre à la fois une meilleure luminance maximale et un un rétroéclairage plus précis permettant d’aboutir à un meilleur contraste. Elle est notamment employée chez Apple sur les iPad Pro de 12,9 pouces ainsi que sur les MacBook Pro de 14 et 16 pouces.

Pour ses nouveaux PC portables Gaming, Acer ne mégote pas. La marque mise en effet sur des dalles Mini-LED QHD+, 100 % DCI-P3 et 16:10, capables de monter à une fréquence de 250 Hz, tout en affichant jusqu’à 1000 nits de luminosité. Notons toutefois que seuls les Predator Helios 16 et 18 les mieux équipés pourront profiter de cette option d’affichage.

Predator Helios 16 et 18 de la puissance à tous les niveaux

Sur les configurations plus abordables, et comme le souligne The Verge, le modèle de 16 pouces s’appuiera plutôt sur un panneau IPS QHD+ / 165 Hz, tandis que la version 18 pouces de l’appareil se contentera d’une dalle Full HD+ / 165 Hz. Pour le reste, les deux appareils reprennent la fiche technique typique des PC portables gaming premium de 2023.

On y trouvera notamment un processeur Intel Core « HX » i7 ou 19 de 13e génération, et jusqu’à une RTX 4080 (165 W). Côté mémoire vive, Acer évoque un maximum de 32 Go de DDR5 à 4 800 MHz, tandis qu’on pourra aller jusqu’à 2 To de SSD en PCIe 4.0.

Source : Acer

Quelque soit la configuration choisie, les Predator Helios 16 et 18 disposent d’un clavier RGB avec une profondeur de course de 1,8 mm et un système anti-ghosting. Les deux modèles viennent également avec une connectivité Wi-Fi 6E et une belle sélection de connectiques (Ethernet, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A 3.2 Gen 2 ou encore microSD). Il sera enfin possible de dégrafer la partie arrière du châssis pour en changer le look à l’envie.

Prix et disponibilité

Côté prix et lancement, le Predator Helios 16 sera disponible en France en février 2023, à partir de 2 399 euros. Son grand frère le Predator Helios 18 arrivera pour sa part en mars 2023 à compter de 2499 euros.

