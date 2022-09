Lenovo ThinkPad X1 Fold : l’épatant PC pliable aux nombreux usages

Lenovo dévoile une nouvelle génération de ThinkPad X1 Fold, un appareil à écran pliant donc, au format atypique, capable d'être utilisé en PC traditionnel, en tablette, format clapet ou paysage.

Après un prototype présenté en 2020, Lenovo a dévoilé lors de l’IFA 2022 sa nouvelle fournée de ThinkPad X1 Fold, son PC à écran pliant. Très polyvalent, l’appareil est destiné à être utilisé à la fois en mode portrait, en mode livre, en mode laptop ou encore en tablette.

Son large écran Oled de 16,3 pouces au format 4:3 (lorsque déplié) affiche une définition de 2560 x 2024 pixels, avec une luminosité théorique de 600 cd/m² en HDR et 400 cd/m² en SDR. Il est en outre compatible Dolby Vision et couvre 100 % du DCI-P3 d’après Lenovo. Une fois plié, l’écran devient un format 12 pouces.

Le clavier fortement conseillé

Tournant sous Windows 11, le Lenovo X1 Fold intègre tout de même une vue portrait qui devrait se montrer plutôt agréable pour le traitement de texte. Plié en format clapet, il affiche également un clavier virtuel sur la partie basse de l’écran. Vous pouvez aussi recourir à son clavier Bluetooth optionnel. Cet accessoire a en outre l’avantage de pouvoir l’utiliser en mode PC avec sa grande dalle 16 pouces si vous le souhaitez. Idéal pour le multitâche. Un stylet est bien sûr vendu à part et se destinera, c’est selon, aux créatifs ou aux amateurs et amatrices de la prise de note manuscrite.

Au niveau des ports, le X1 Fold intègre trois ports USB-C, dont deux Thunderbolt 4. Trois haut-parleurs compatibles Dolby Atmos sont aussi de la partie ainsi qu’un microphone. Une caméra 5 mégapixels RGB + IR offre la possibilité d’utiliser Windows Hello, mais aussi les options Intel VSC qui recadrent la caméra sur l’utilisateur lors des visioconférences. Qui dit matériel de pro dit bien sûr options de connectivité poussées. Le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2 en témoigne, ainsi qu’une variante 5G/LTE si le besoin s’en fait sentir.

Format et puissance

Sous le capot, pour animer tout cela, Lenovo intègre des processeurs Intel 12e génération i5 ou i7 série U en 9 W, avec jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 1 To de stockage SSD PCie Gen 4.

Plutôt léger pour sa taille, 1,28 kg seul et 1,9 kg avec clavier, il affiche une épaisseur de 17,4 mm replié et 8,6 mm déplié, pour des dimensions de 176,5 mm par 276,2 mm toujours plié, près à être rangé dans un sac. Niveau batterie, comptez 48 Whr et une charge de 65 W.

Pour vous offrir ce petit bijou de technologie, vous vous en doutez, l’addition est plutôt élevée. Comptez a minima 2499 dollars HT, sachant que les prix en euros risquent donc de se rapprocher des 3000 euros. Les premiers modèles arriveront sur le marché en novembre 2022.

