Pourquoi faire le choix entre puissance et polyvalence ? L'Asus ROG Flow X16 (2022) apporte la RTX 3070 Ti et le Ryzen 9 6900HS dans un format 360°.

Peut-on être puissant ET polyvalent ? Il faut souvent choisir entre les performances brutes et le fait de pouvoir transporter facilement son ordinateur portable, ou même choisir un concept comme un 360° qui se transforme plus ou moins en tablette. Asus ROG a décidé de faire fi de tout ça en créant le ROG Flow X16, un PC gamer transformable qui refuse le moindre sacrifice… Du moins, sur le papier.

Asus ROG Flow X16 2022 (GV601) Fiche technique de l’Asus ROG Flow X16 (2022)

Modèle Asus ROG Flow X16 2022 (GV601) Taille de l'écran 16 pouces Définition 2560 x 1600 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Oui Processeur (CPU) Ryzen 9 6900HS Puce Graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 1 To Norme Wi-Fi Wi-Fi 6E Version du Bluetooth 5.2 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Pro Dimensions 355 x 19,4 x 243 mm Poids 2100 grammes Prix 3 199 € Fiche produit Voir le test

Asus ROG Flow X16 2022 (GV601) Design

Pour un œil non-initié, le ROG Flow X16 passera totalement inaperçu. Il faut dire que son coloris gris foncé et l’absence des lignes bien tranchées habituelles de la marque ROG le font paraître presque banal par rapport à tous ses frères. Il a tout de même une petite spécificité : son capot est comme matelassé, ce qui lui confère un touché texturé qui n’est pas déplaisant.

C’est dans sa proposition que son originalité ressort. Le ROG Flow X16 est en effet capable de se replier sur lui-même à 360° pour former une sorte de tablette, être utilisé en mode « tentpole » ou pour faire ressortir uniquement l’écran, en poussant le clavier au loin. Une transformabilité que l’on a plutôt l’habitude de voir sur des ordinateurs ultraportables, et pas véritablement sur une configuration aussi musclée. C’est dans ce cadre que son poids de 2,1 kg trouve son sens : il n’est certes pas léger face à une catégorie qui a rendu le poids de 1 kilo aujourd’hui commun, mais est diablement léger pour ce qu’il propose.

Clavier et pavé tactile

Côté clavier, on peut toujours compter sur l’excellence d’Asus en la matière. La configuration plein format est solide, et les touches proposent une résistance bienvenue en prime d’une bonne distance de course. Sans compter le RGB totalement personnalisable bien sûr. Sur ce point, le seul défaut des configurations du constructeur taïwanais est sa touche Entrée, coupée en deux à l’américaine, que l’on retrouve aussi sur ses configurations européennes. Un coup à prendre plus qu’un mauvais point.

Le large pavé tactile en verre est également excellent, et offre un glissé sans faille sur sa très large surface. Le confort d’utilisation est absolu sur ce ROG Flow X16.

Connectique

Sur cette partie encore, les sacrifices sont invisibles. On a le droit sur le flanc gauche à un port alimentation classique, un HDMI 2.0b, un port USB-C 3.2 Gen 2 avec PowerDelivery et DisplayPort et un combo jack. Surtout, on notera l’inclusion du port XGm propriétaire de l’entreprise, qui permettra de connecter un module de carte graphique externe de la marque (et peut trouver une seconde utilité en étant utilisé comme un port USB-C classique).

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

À droite, on retrouve le bouton d’alimentation, 2 ports USB A 3.2 Gen 2 ainsi qu’un slot microSD. Il n’y a finalement que deux petites déceptions dans cette configuration autrement bien exhaustive : le fait que le port HDMI ne soit pas en 2.1 pour la 4K en 120Hz, et que le slot SD ne soit pas plein format. On s’accommodera du dernier bien plus que du premier.

Asus ROG Flow X16 2022 (GV601) Écran

Le ROG Flow X16 ne lésine pas sur ce point, puisqu’il intègre une dalle Mini LED de 16 pouces en définition Quad HD au ratio 16:10 (2560 x 1600 pixels) capable d’atteindre un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Celle-ci est qui plus est tactile, pour aller avec son concept transformable, et est compatible avec les stylets.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons observer que l’excellente calibration promise par Asus en sortie d’usine se vérifie. La dalle couvre 162,3% de l’espace sRGB, 11,8% de l’Adobe RGB et 115% du DCI P3. Il affiche également une température de couleurs de 6442K, soit extrêmement proche de la norme vidéo recherchée, et un très bon Delta E00 moyen de 1.31. Cette dernière se décale un peu trop sur les tons bleus, mais c’est loin d’être rédhibitoire.

La luminosité maximale mesurée en SDR s’élève à 423 cd/m², ce qui sera largement suffisant pour utiliser l’ordinateur à l’extérieur en plein soleil tout en conservant une très bonne lisibilité. Elle peut également atteindre jusqu’à 1100 cd/m² sur des contenus HDR et est compatible Dolby Vision. La seule chose qu’on regrettera est l’absence des réglages habituels d’Asus sur la colorimétrie de la dalle, bien que celle-ci soit excellente en sortie d’usine.

Asus ROG Flow X16 2022 (GV601) Logiciel

Sans parler de l’habituel Windows 11, le constructeur taïwanais offre une nouvelle fois sa suite habituelle en la présence de MyAsus et Armoury Crate. Le premier se charge très simplement des mises à jour système de l’ordinateur et du fonctionnement classique de celui-ci, et le fait très bien.

Le second est le logiciel permettant aux joueurs expérimentés de tirer le maximum de performance de leur machine, effectuer un suivi précis de son comportement et régler les différentes options de personnalisation RGB. Ce dernier est parmi les plus intuitifs du marché, et est toujours un plaisir à utiliser. Hélas, même sur cette tranche tarifaire, Asus persiste et signe en intégrant McAfee et quelques logiciels publicitaires, bien qu’en bien moins large nombre que sur ses premiers prix.

Asus ROG Flow X16 2022 (GV601) Performances

Le ROG Flow X16 (2022) s’équipe du tout dernier AMD Ryzen 9 6900HS, le CPU à 8 cœurs et 16 threads phare du constructeur sur le haut de gamme qui peut booster jusqu’à 4,9 GHz. Il est couplé à 32 Go de RAM DDR5 4800 MHz dans notre configuration de test. Nous profitons également d’une Nvidia GeForce RTX 3070 Ti à 8Go de GDDR6, avec un TDP de 125W.

Benchmarks généraux

Pas de mauvaise surprise sur les performances de la bête : on retrouve à la barre ce bon vieux 6900HS, le concurrent direct du 12900H d’Intel sur la 12e génération. Avec toujours les mêmes observations : des performances supérieures en multi core (14065 points sur Cinebench R23 ici) mais un peu amoindries en single core (1544 points). Cependant, sur PCMark 10, les scores s’aplanissent avec 6222 points ici. Pas d’erreur donc : nous avons là notre bébé comme convenu, sans que ses performances ne soient ternies.

C’est tout aussi vérifiable sur 3DMark 10 d’ailleurs, où la RTX 3070 Ti à 125W nous offre un excellent score de 5089 sur Time Spy Extreme, et passe son stress test à 97,2%. Notez également que le SSD PCIe 4.0 de Micron intégrée à notre configuration de test est lui aussi dans la norme des performances attendues.

Tests en jeu

En jeu, on peut voir que la RTX 3070 Ti est largement suffisante pour vraiment profiter de la configuration native, notamment de l’écran. Poussé au maximum, en définition native, Apex Legends envoie 126 FPS en moyenne, soit de quoi profiter de ce haut taux de rafraîchissement à l’aise. Et pour les expériences modernes plus classiques, Red Dead Redemption 2 nous rassure avec 59 FPS en moyenne dans la même configuration.

Le ray-tracing corse un peu l’affaire, avec les sacrifices habituels que l’on connaît. Là encore poussé à fond, Control tire un petit 35 FPS. Metro Exodus, un brin mieux optimisé, monte lui à 48 FPS. Mais évidemment, avec ces deux titres, le DLSS 2.0 se chargera de remonter le framerate en un rien de temps pour pousser à 60 voire 90 FPS sans broncher.

Refroidissement et bruit

Autant de puissance réclame naturellement un système de refroidissement performant. Lorsque véritablement poussé comme ici, le ROG Flow X16 peut ventiler assez fortement, même s’il est loin de faire partie des plus dérangeants en la matière. Surtout, la chauffe est assez bien gérée pour ne pas être dérangeante à l’usage : elle se focalise principalement en haut du châssis, vers l’écran, et donc éloignée de l’utilisateur.

Si vous utilisez le ROG Flow X16 pour de la bureautique classique, comme son aspect 360° tend à laisser imaginer, ce dernier ne se fera jamais vraiment entendre. On a donc là une machine qui peut jouer les deux rôles à l’aise, bien qu’on conseillera tout de même de jouer dans une pièce bien ventilée et avec un casque.

Asus ROG Flow X16 2022 (GV601) Autonomie

Et c’est là que le bat blesse. L’Asus ROG Flow X16 2022 s’équipe d’une large batterie de 90Wh, et est fourni avec une grosse alimentation de 240W pour pouvoir donner le jus nécessaire à faire tourner cette grosse configuration. Mais naturellement… L’autonomie en pâti.

Sur notre test d’autonomie PCMark 10, ce dernier 6 heures et 39 minutes de 98 à 2% de batterie précisément. Comprenez bien : pour un PC aussi puissant, c’est tout de même une bonne chose. 6 heures d’autonomie promet de tenir sur une après-midi productive, dès lors que l’on parle de bureautique. Mais évidemment, ça n’en fait pas un PC capable de tenir toute une journée sans faire d’énormes sacrifices.

Malgré tout, certains utilisateurs pourraient s’en accommoder. Qui plus est, la compatibilité Power Delivery de l’ordinateur fait qu’un chargeur USB-C du même standard permet de recharger l’appareil librement, bien que celui-ci ne fournira sa véritable puissance qu’avec une alimentation de 240W.

Asus ROG Flow X16 2022 (GV601) Prix et disponibilité

L’Asus ROG Flow X16 (2022) sera disponible au cours du troisième trimestre 2022, à partir de 3 199 euros.