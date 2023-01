Lenovo Yoga Book 9i : un PC portable à deux écrans taillé pour la productivité

Après avoir présenté un Yoga 9i l'année dernière, Lenovo est de retour au CES 2023 avec son évolution : le Yoga Book 9i. Une évolution de taille puisqu'il s'agit désormais d'un ordinateur portable avec deux véritables écrans, pour un confort amélioré et une productivité accrue.

L’année dernière, Lenovo renouvelait ses PC portables convertibles, notamment le Yoga 9i. Cette année lors du CES 2023, ce n’est pas le cas, puisque la marque a présenté le Yoga Book 9i, une version à deux écrans de son ancien ordinateur portable, qui se veut à la pointe de la technologie et nouveau chapitre de la gamme Yoga. Le fabricant profite du salon pour présenter les dernières moutures de sa gamme ThinkPad X1, son « Mac mini », mais aussi ses nouveaux écrans PC ThinkVision.

Deux écrans pour deux fois plus de confort

Cet ordinateur portable 2-en-1 possède deux écrans Oled 2,8K de 13,3 pouces. Des écrans tactiles que l’on peut utiliser avec le stylet Smart Pen de Lenovo. Ces deux dalles sont compatibles Dolby Vision HDR et supportent 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Elles adoptent un format 16:10 plus agréable pour la productivité que le très classique 16:9. Le taux de rafraîchissement est de 60 Hz et la luminosité maximale de 400 cd/m², ce qui reste classique.

Une expérience à deux écrans dont on peut apparemment profiter positionnés côte à côte à la verticale, ou l’un sur l’autre à l’horizontale. De quoi ouvrir plusieurs fenêtres simultanément, et ce même en déplacement, pour travailler plus efficacement. Le design fait penser à la fusion entre un Surface Duo et un ThinkPad X1 Fold, le PC portable de Lenovo avec un écran pliable, et rappelle bien évidemment le Surface Neo, petit ange parti trop tôt.

Parmi les fonctionnalités développées, il y a un mouvement à cinq doigts qui permet de visualiser une image sur les deux écrans simultanément. On peut à tout moment changer de mode d’affichage : ordinateur portable classique, les deux écrans simultanément, ou bien même comme une tablette tactile. Un changement de forme facilité par le support folio fourni.

Le Yoga Book 9i a droit aux derniers processeurs Intel Core

Cet ordinateur portable fonctionne avec Windows 11 (Famille ou Pro) et le constructeur indique avoir collaboré avec Microsoft pour intégrer « des fonctions d’écriture et de lecture intelligentes ainsi que des fonctions de prise de notes ». Un système d’exploitation qui comprend Windows Hello, pour déverrouiller son ordinateur sans code. Côté audio, on a droit à une « barre de son rotative » avec quatre haut-parleurs (avec une puissance combinée de 10 W) créés par Bowers & Wilkins qui permet de diffuser de l’audio à 360°, le tout avec la technologie d’audio spatial Dolby Atmos.

Sur la partie hardware, le Yoga Book 9i est équipé du processeur Intel Core i7-U15 de treizième génération. Il est couplé à la puce graphique Intel Iris Xe et à 16 Go de mémoire vive en LPDDR5X. Pour stocker ses fichiers, on aura droit à un SSD PCIe Gen4 de 512 Go ou 1 To. Quant à la connectique, le Lenovo Yoga Book 9i comprend trois ports USB-C Thunderbolt 4 ; sur la connectivité, il s’agit de Wi-Fi 6E et de Bluetooth 5.2.

La machine pèse 1,38 kg et mesure 15,95 mm d’épaisseur. Elle contient une batterie de 80 Wh qui permettrait d’atteindre 10 heures en lecture vidéo avec les deux écrans allumés, ou 14 heures avec un seul écran.

Prix et disponibilité du Lenovo Yoga Book 9i

Le Lenovo Yoga Book 9i sera disponible dès juillet 2023 à partir de 2 299 euros. Un seul coloris sera proposé : Tidal Teal, une sorte de vert-bleu.

