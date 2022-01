Lenovo Yoga 9i : un PC de travail 2-en-1 avec un écran 4K

Lenovo a renouvelé sa gamme de PC convertibles avec les Lenovo Yoga 9i, Yoga 7i en 14 et 16 pouces ainsi que Yoga 6.

Ça y est, d’un coup d’un seul, Intel, AMD et Nvidia ont annoncé au CES 2022 leurs nouvelles puces pour PC portable. Dans la foulée, Lenovo a présenté ses nouveaux venus dans la gamme Yoga, des PC 2-en-1 très orientés productivité et travail. Parmi ceux qui profiteront de ces nouveaux processeurs, nous pouvons citer, du plus haut de gamme au plus accessible, le Lenovo Yoga 9i, le Yoga 7i et le Yoga 6. Tous sont évidemment livrés avec Windows 11.

Lenovo Yoga 9i

Commençons avec le plus alléchant des modèles, qui est aussi, comme c’est souvent le cas, le plus cher. Le Yoga 9i est un PC convertible de 14 pouces. En guise de processeur, vous pourrez compter sur des configurations allant jusqu’à l’Intel Core i7-1260P de 12e génération. Celui-ci possède un processeur graphique intégré, l’Intel Iris Xe, qui saura se montrer utile pour les tâches gourmandes comme le streaming, le montage vidéo pour ne citer que deux exemples.

Ce PC répond par ailleurs favorablement à la norme Intel Evo, qui garantit une expérience premium en termes de réactivité, de durée de vie de la batterie 75 Whr, etc.

Mais la vraie star du Yoga 9i est sans aucun doute son écran 4K Oled tactile en 16:10. Celui-ci répond à la norme VESA DisplayHDR 500 qui lui permet en théorie d’afficher 100 % du spectre de couleurs DCI-P3. Pour rester dans le HDR, il est aussi compatible Dolby Vision. Il propose un taux de rafraichissement de 60 Hz.

Le Lenovo Yoga 9i // Source : Lenovo Le Lenovo Yoga 9i // Source : Lenovo

La partie sonore est assurée par quatre haut-parleurs Bower & Wilkins et plusieurs modes (gaming, musique, film, appel) sont proposés.

Pour terminer ce rapide tour d’horizon, ajoutons la présence d’un lecteur d’empreintes, d’une webcam Full HD avec technologie infrarouge, du Wi-Fi 6E. Il est possible d’utiliser le Yoga 9i avec un stylet Precision Pen 2.

Le Yoga 9i sera disponible à partir du second trimestre 2022 à partir de 1399 dollars. Deux coloris sont proposés : gris et avoine.

Lenovo Yoga 7i

Pour le dire vite, le Yoga 7i est peu ou prou une version légèrement moins premium du Yoga 9i. Mais ce n’est pas tout. Déjà, il existe en deux formats : 14 et 16 pouces.

Le modèle 14 pouces conserve l’écran, avec cependant une définition légèrement moins grande de 2,8K. En 16 pouces, on passe sur un écran LCD 2,5K. Niveau configuration, vous pourrez aussi aller jusqu’à l’Intel Core i7-1260P. Côté batterie, le Yoga 7i affiche 71 Whr, là où la version 16 pouces monte à 100 Whr.

Lenovo Yoga 7i // Source : Lenovo Lenovo Yoga 7i // Source : Lenovo Lenovo Yoga 7i // Source : Lenovo Lenovo Yoga 7i // Source : Lenovo Lenovo Yoga 7i // Source : Lenovo

Le Yoga 7i est proposé à partir de 899 dollars en 16 pouces et 949 dollars en 14 pouces. Ils seront tous deux disponibles à partir du second trimestre 2022. En guise de coloris, ce sont deux nuances de gris qui ont été choisies : Storm Grey et Artic Grey.

Lenovo Yoga 6

Quant au Lenovo Yoga 6, son principal argument de vente est avant tout qu’il s’agit d’un PC constitué pour partie de matériaux recyclés. Plus précisément, son revêtement est soit fabriqué en aluminium recyclé, soit à 50 % en plastiques recyclés. 30 % de son bloc d’alimentation est aussi en plastiques recyclés.

Lenovo Yoga 6 // Source : Lenovo Lenovo Yoga 6 // Source : Lenovo Lenovo Yoga 6 // Source : Lenovo

Le Yoga 6 n’oublie pas pour autant d’être un PC 2-en-1 tout à fait classique avec un AMD Ryzen 5700U, un écran 13 pouces Full HD 16:10, compatible avec Dolby Vision et deux haut-parleurs situés à l’avant compatibles avec Dolby Atmos.

Comptez 749 dollars pour mettre la main dessus. Il sera disponible dans son coloris Dark Teal à partir du deuxième trimestre 2022.

