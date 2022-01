Intel Alder Lake : 22 nouveaux processeurs pour PC fixes et trois chipsets plus abordables

C'est un vrai retour en force du fondeur américain, Alder Lake est un grand pas pour Intel. Le fondeur américain enfonce le clou avec 22 nouveaux processeurs Alder Lake de 12e génération ainsi que trois chipsets.

En novembre 2021, Intel a dévoilé les processeurs Intel Core i9-12900K, i7-12700K et i5-12600K basés sur l’architecture hybride Alder Lake. L’objectif fixé par Intel de rattraper les Ryzen 5000 a été atteint.

Pour le CES 2022, Intel revient avec 22 nouveaux processeurs Alder Lake de 12e génération ainsi que trois chipsets.

Davantage de choix

Avec l’approche CPU hybride, de nouveaux cœurs de performance avec un IPC nettement plus élevé, des cœurs orientés efficacité et la nouvelle plate-forme avec PCIe 5.0 et DDR5, Intel Alder Lake est sans aucun doute le grand retour d’Intel dans la compétition face à AMD.

Intel enfonce le clou avec 22 nouvelles références de processeurs Core de 12e génération pour PC fixe. Les processeurs basés sur Alder Lake-S vont inonder le marché. Il y en aura 28 au total, allant du Core i9 à 16 cœurs au Celeron à 2 cœurs, avec un TDP de 35 à 202 watts.

En plus des modèles classiques de 65 watts, Intel introduit des processeurs de 35 watts dans les Core i7 et Core i9. Ceux-ci sont toujours basés sur 8 cœurs hautes performances (P-Cores), avec le Core i9 il y a 8 E-Cores, avec le Core i7 il y a aussi 4 E-Cores. Vous noterez également la présence de versions non-K, qui ne sont donc pas overclockables, ainsi que des Core i3 et Core i5 non-hybrides, constitués de cœurs hautes performances (P-Cores).

Et last but not least, les tarifs ont également augmenté. Par exemple, Intel demande plus pour le Core i5-12400F, le Core i5-11400F était à 10 dollars de moins en 2021.

De nouveaux chipsets

En novembre 2021, Intel avait lancé un nouveau chipset, l’Intel Z690, haut de gamme. Intel introduit du coup des chipsets supplémentaires. Le chipset B660 est le plus attendu, tandis que les OEM privilégient le chipset H670 et utilisent également le H610 pour des solutions peu coûteuses. Mais ce sont des chipsets conçus pour faire baisser les tarifs, ils perdent donc des fonctions comme l’accès à l’overclocking.

Tous les chipsets sont connectés au processeur via DMI 4.0, à l’exception du H610, tous offrent également du PCIe 4.0 supplémentaires via le chipset. Cela va permettre aux fabricants de commercialiser des cartes mères moins onéreuses.

Enfin, Intel introduit trois nouveaux systèmes de refroidissement actifs. Ils seront vendus en pack avec les CPU, mais aussi séparément.

