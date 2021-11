Intel Core de 12e génération : AMD perd son trône, revue des tests d’Alder Lake

Les processeurs Intel Core i9-12900K, i7-12700K et i5-12600K basés sur l'architecture hybride Alder Lake sont là. Nous avons épluché une grande quantité de tests publiés pour découvrir les innombrables benchmarks et analyses sur les premiers processeurs pour PC de bureau accompagnée du chipset Intel Z690.

Intel Core i9-12900K, i7-12700K et i5-12600K, on fait les présentations

Cette nouvelle génération de processeurs était très attendue. Avec l’approche CPU hybride, de nouveaux cœurs de performance avec un IPC nettement plus élevé, des cœurs orientés efficacité vraisemblablement efficaces et la nouvelle plate-forme avec PCIe 5.0 et DDR5, Intel Alder Lake est sans aucun doute le grand retour d’Intel dans la compétition face à AMD. Sans anticiper la revue de presse qui va suivre : Alder Lake est un grand pas pour Intel. L’objectif fixé par Intel de rattraper les Ryzen 5000 est atteint.

Alder Lake-S est lancé par Intel en seulement trois modèles K ainsi que trois modèles KF. Pour rappel, le modèle KF signifie qu’il n’y a pas de GPU intégré (iGPU), il faut donc impérativement une carte graphique dédiée pour ces modèles. Ils sont généralement un peu moins chers, cela dépend donc de vos besoins.

Processeurs Noyaux / Threads Fréquence / avec Turbo

(P-Core) Turbo 3.0

(P-Core) Fréquence / avec Turbo

(E-Core) Cache L2 + L3 iGPU PBP

(TDP / PL1) MTP

(PL2) Tarifs en dollars Core i9-12900K 16 (8P + 8E) / 24 3,2 / 5,1 GHz 5,2 GHz 2,4 / 3,9 GHz 14 + 30 Mo UHD 770 125 watts 241 watts 589 $ Core i9-12900KF 16 (8P + 8E) / 24 3,2 / 5,1 GHz 5,2 GHz 2,4 / 3,9 GHz 14 + 30 Mo - 125 watts 241 watts 564 $ Core i7-12700K 12 (8P + 4E) / 20 3,6 / 4,9 GHz 5,0 GHz 2,7 / 3,8 GHz 12 + 25 Mo UHD 770 125 watts 190 watts 409 $ Core i7-12700KF 12 (8P + 4E) / 20 3,6 / 4,9 GHz 5,0 GHz 2,7 / 3,8 GHz 12 + 25 Mo - 125 watts 190 watts 384 $ Core i5-12600K 10 (6P + 4E) / 16 3,7 / 4,9 GHz - 2,8 / 3,6 GHz 9,5 + 20 Mo UHD 770 125 watts 150 watts 289 $ Core i5-12600KF 10 (6P + 4E) / 16 3,7 / 4,9 GHz - 2,8 / 3,6 GHz 9,5 + 20 Mo - 125 watts 150 watts 264 $

En théorie, Alder Lake est livré avec de nouveaux cœurs rapides, qu’Intel appelle Performance Cores ou P-Cores. Intel promet 19 % de performances par cycle (IPC) en plus par rapport aux cœurs Cypress Cove du Core de 11e génération pour PC de bureau, qui étaient eux des variantes 14 nm des variantes Ice Lake (10e génération Core pour laptop, 10 nm).

Avec la 12e génération de processeurs Intel, les technologies prises en charge sont mises à jour :

PCI Express 5.0 (jusqu’à 16 lignes par le processeur)

mémoire vive DDR5 jusqu’à 4400 MHz

Wi-Fi 6E

DMI 4.0 (8 lignes)

C’est la première fois qu’un processeur grand public va prendre en charge le PCI Express 5.0, qui devrait notamment permettre au SSD de redoubler de vitesse de transfert, et la nouvelle mémoire DDR5, promettant aussi des débits toujours plus importants. Enfin, pour le lancement de la 12e génération, Intel passe au socket LGA 1700. Il faudra donc obligatoirement changer sa carte mère. Le fondeur lance du même coup un nouveau chipset, l’Intel Z690.

Maintenant que les présentations sont faites, passons à la revue de presse.

La revue de presse des tests Intel Core de 12e génération

Cette génération de processeurs a fait l’objet d’une cinquantaine de tests autour du monde. Nous avons sélectionné les médias qui nous semblaient les plus pertinents pour cette revue non exhaustive.

Alder Lake est un pas en avant colossal pour Intel, l’architecture est solide et fonctionne très bien. Nous pouvons pinailler sur le sujet de la consommation d’énergie, mais à part cela, ces processeurs sont à la hauteur. Intel a parcouru un long chemin, la nouvelle architecture montre des cœurs de performances très puissants. La combinaison est solide et offre une série de produits qui peut rivaliser extrêmement bien avec les processeurs haut de gamme Ryzen Series 5000 d’AMD. — Guru3D

Le média néerlandais est très enthousiaste sur cette génération de processeurs, selon eux, Alder Lake offre sans aucun doute les meilleures performances mono-thread du marché, avec des performances multi-thread très solide, surtout pour le rapport performances-prix d’Intel face à l’AMD Ryzen 9 5950X. Notez que le modèle Core i9-12900K n’est pas nécessaire pour jouer si vous n’avez pas une carte graphique très haut de gamme. Dirigez-vous plutôt vers les Core i7-12700K et Core i5-12600K, vous ferez des économies.

Quant au choix entre la DDR4 et la DDR5, Guru3D reste assez vague. La différence de performances n’est pas énorme pour le moment, mais c’est un investissement dans le temps selon les experts de Guru3D.

En Gaming, Intel refait son retard et parvient même à faire mieux qu’AMD, alors que ce dernier avait enfoncé le clou avec les Ryzen 5000. Même le petit 12600K s’en sort avec les honneurs et propose une bonne dose de FPS. — Cowcotland

Selon les Français de chez Cowcotland, la déception vient surtout de l’overclocking. On peut tirer 200 à 300 MHz supplémentaires selon eux, au prix d’une consommation en très forte hausse et de températures qui vont grimper en flèche.

Ils précisent également qu’il ne faut pas regarder uniquement le prix des processeurs Intel, plutôt accessibles, mais aussi celui des cartes mères Z690 et surtout de la DDR5 qui sont des composants onéreux pour le moment.

L’une des plus grandes nouveautés de la plate-forme est la prise en charge de la norme de mémoire DDR5, qui garantit une bande passante mémoire nettement plus élevée qu’auparavant. Les contrôleurs de mémoire d’Alder Lake prennent également en charge l’ancienne norme DDR4, qui permet à l’utilisateur de réutiliser ses mémoires actuelles s’il choisit une carte mère adaptée à ce type de mémoire. La DDR5 a un net avantage en termes de performances dans les applications gourmandes en mémoire et dans quelques jeux, mais en général, la différence avec la DDR4 n’est pas gigantesque. — Sweclockers

Le média suédois Sweclockers précise, cependant, tout ne se fait pas sans compromis, notamment en matière d’efficacité énergétique. Ils ont constaté une consommation extrêmement élevée pour le Core i9-12900K, jusqu’à 360 Watts Watts tout de même, ce qui fait du modèle un monstre générateur de chaleur.

Alder Lake a sans aucun doute le potentiel d’être économe en énergie, mais il faut davantage se diriger vers le Core i5-12600K.

L’approche consistant à utiliser des cœurs de CPU hétérogènes, c’est-à-dire avec un gros/petit processeur, est une nouveauté pour le segment desktop. L’objectif de maximiser les performances par millimètre carré et par watt a été atteint avec Alder Lake. — Golem.de

Golem.de précise que la nouvelle génération de processeurs Intel fonctionne parfaitement avec Windows 11. Les performances dans les jeux correspondent à celles de Windows 10, la fréquence d’images n’est que légèrement inférieure. La plupart des programmes ne présentent aucune anomalie non plus.

Tom’s Hardware évoque les acheteurs de processeurs Intel Rocket Lake. Ils vont être très déçus. Le Core i9-11900K a été commercialisé il y a à peine six mois, mais le 12900K est environ 11 % plus rapide dans les jeux. C’est également le cas avec les programmes gourmands.

La concurrence entre Intel et AMD est maintenant absolument plus étroite, il est donc préférable de prendre une décision éclairée en fonction des types de titres auxquels vous jouez fréquemment. La décision d’Intel d’adopter une architecture hybride x86 était risquée, les performances que nous avons vues aujourd’hui montrent qu’elles ont porté leurs fruits. Les processeurs Alder Lake marquent un énorme bond en avant générationnel pour Intel dans presque tous les aspects, y compris les jeux, les performances dans les travaux légers et lourds, la consommation d’énergie et les options de connectivité de la plate-forme. Intel a associé la longue liste d’avantages d’Alder Lake à des prix agressifs qui leur donnent une avance globale sur les puces Ryzen 5000 d’AMD. — Toms’s Hardware

Tom’s Hardware a justement publié de nombreux benchmarks de jeux en 1080p et 1440p.

La réalité est qu’il est évident qu’Intel parvient à garder les AMD Ryzen 5900X et 5950X bien à distance de frappe, ce qui est un témoignage du travail qu’Intel a effectué ici.

La gamme Intel 12e génération apporte beaucoup de fraîcheur. Fini le 14 nm, finis les différentes itérations de Skylake et finie la bonne vieille approche de conception x86 que nous avons vue au fil des années. Avec Alder Lake, Intel a tout changé de fond en comble. Nous obtenons une nouvelle architecture (en fait deux nouvelles architectures) et nous obtenons également une toute nouvelle conception hybride qui vous oblige à effectuer une mise à niveau vers le dernier système d’exploitation Windows 11 pour tirer pleinement parti des performances fournies. Avec Alder Lake, Intel a également réussi à reconquérir son trône de jeu d’AMD. Le Core i9-12900K et le Core i5-12600K offrent des performances de jeu exceptionnelles dans tous les jeux testés et encore une fois, ce sont les résultats du Core i5-12600K qui m’ont le plus impressionné. — Wccftech

Depuis 2018, ce sont les processeurs AMD qui sont recommandés aux consommateurs, ils offraient d’excellents niveaux de performances à des prix inférieurs à ceux d’Intel. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Intel semble bel et bien de retour.

Trois processeurs, chacun occupe une position différente. Qu’il s’agisse du modèle haut de gamme sous la forme du Core i9-12900K(F), ou « uniquement » du Core i7-12700K, ils feront certainement le bonheur de leurs utilisateurs. Même le « plus petit » Core i5-12600K est tout sauf radin, il rivalise avec le Ryzen 7 5800X dans les jeux. Cela en dit long. — Igor’s Lab

Prix et disponibilité de l’Intel Core de 12e génération

L’ensemble des processeurs Intel est disponible à l’heure où nous écrivons ces lignes. D’après nos recherches, les meilleurs prix sont chez Rue du Commerce, voici donc les prix observés :