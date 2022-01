Nvidia GeForce 3070 Ti, 3080 Ti et Max-Q : les ordinateurs portables musclent leur jeu pour affronter AMD et Apple

Lors du CES 2022, Nvidia nous a présenté deux nouvelles cartes graphiques dédiées pour les ordinateurs portables : les GeForce 3070 Ti et 3080 Ti. Il y a aussi la technologie Max-Q dans sa 4e évolution, avec de nouvelles fonctions.

AMD et Nvidia s’affrontent au CES 2022. Alors qu’AMD a annoncé plusieurs Radeon mobiles, Nvidia muscle son jeu avec deux nouvelles solutions pour ses partenaires. D’un côté, la GeForce RTX 3070 Ti, de l’autre, la GeForce 3080 Ti.

Pour contrer AMD et Apple, Nvidia muscle son jeu

Commençons par la RTX 3070 Ti. Nvidia n’a pas donné de détail pendant la conférence, mise à part le fait que cette carte est 70 % plus puissante que la RTX 2070. Nvidia a insisté à plusieurs reprises sur les performances de ses cartes face au dernier MacBook Pro 16 équipé de puces Apple M1 Max / Pro. D’après Nvidia, les ordinateurs portables GeForce RTX sont en moyenne 7 fois plus rapides pour le rendu 3D que le dernier MacBook Pro 16.

Les ordinateurs portables équipés d’une RTX 3070 Ti seront vendus à partir de 1500 dollars dès le début du mois de février. Ces machines sont prévues pour faire tourner tous les jeux de très bonnes conditions sur un écran QHD. C’est désormais des écrans que l’on trouve de plus en plus, Razer propose son Blade 14/15 avec des écrans QHD 240 Hz par exemple.

Les ordinateurs portables avec une GeForce 3080 Ti auront 16 Go de mémoire vidéo dédiée en GDDR6. Nvidia précise que cette configuration permet d’avoir des performances supérieures à l’ancienne Titan RTX qui était pour des PC de bureau. Ce n’est pas inhabituel que l’on ait peu de chiffres à communiquer lors des annonces, il faudra attendre de tester les premières machines des constructeurs partenaires comme MSI ou encore Razer.

Nvidia évoque un tarif de 2500 dollars, mais cela dépendra de chaque modèle et de chaque fabricant.

Comme d’habitude, ne comparez pas les performances des GeForce RTX pour PC de bureau aux GeForce RTX pour ordinateurs portables. Même si ces cartes graphiques portent le même nom, elles n’ont ni les mêmes performances ni les mêmes fonctions logicielles.

Retour de Max-Q

Mais il y a une dernière annonce, c’est l’arrivée de la 4e génération d’ordinateurs portables Max-Q. Pour rappel, Nvidia différenciait depuis 2017 ses cartes à haut TGP de celles à bas TGP en ajoutant la mention Max-Q.

Max-Q servait donc uniquement à indiquer un TGP moins élevé. Désormais c’est un terme qui englobe une conception et des technologies précises. Dis plus simplement, les versions Max-Q disposent de fonctionnalités logicielles (comme Dynamic Boost 2.0, Resizable BAR ou WhisperMod 2.0) visant à contrôler son niveau.

Nvidia a annoncé quelques nouvelles technologies pour les portables Max-Q, notamment un AI CPU Optimizer qui peut contrôler les fréquences et la consommation de certains CPU Intel et AMD « next-gen« , Rapid Core Scaling qui peut désactiver certains cœurs de GPU tout en augmentant les fréquences des autres pour les tâches de productivité, et Battery Boost 2.0, qui va régler à la fois votre jeu et votre matériel pour optimiser l’autonomie.

La firme américaine affirme que cette dernière fonction peut augmenter l’autonomie de la batterie de 70 %, vraisemblablement au détriment des performances dans les jeux.

