AMD dévoile les Ryzen 6000 et de nouvelles cartes graphiques pour PC portable

Lors du CES 2022, AMD a présenté les processeurs Ryzen 6000 et les cartes graphiques Radeon 6000S et de nouvelles 6000M.

AMD vient de tenir sa traditionnelle conférence du CES. Cette année, la firme de Santa Clara a essentiellement renouvelé sa gamme de puces mobiles, dédiées à l’univers du PC portable.

Ryzen 6000

Commençons par les CPU. AMD a ainsi annoncé les Ryzen 6000, des processeurs dédiés aux PC portables.

Ces processeurs sont basés sur une nouvelle architecture intitulée Zen 3+, une version améliorée du Zen 3 des précédentes générations. Ils sont épaulés pour la partie graphique par l’architecture graphique RDNA 2, présente notamment dans les consoles de dernière génération, ce qui n’était pas le cas des dernières puces mobiles d’AMD. Côté finesse de gravure, il faudra compter sur du 6 nm.

Ces processeurs sont compatibles avec de la RAM DDR5, l’USB 4 et le Wi-Fi 6E.

De quoi se passer d’une carte graphique ?

Selon la Docteure Lisa Su, la présidente d’AMD, il s’agit du Ryzen le plus rapide jamais présenté avec des pointes à 5 GHz, une vitesse de calcul multiplié par 1,3. Les performances graphiques seraient multipliées par deux également grâce au RDNA 2.

Pour se faire une idée plus précise de l’évolution de cette puce, AMD a par exemple comparé un Ryzen 7 6800U avec ses précédentes puces mobiles, les Ryzen 7 5800U. La firme promet une hausse des performances de 69 % pour l’encodage, de 125 % en rendu 3D et 100 % en jeu en 1080p.

La firme s’est surtout concentrée sur un gain de puissance en multicœur, un point sur lequel les Ryzen ont tendance à être légèrement en retard. La Dr Lisa Su a ainsi annoncé un gain de +28 % sur cinebench en multicœur et 11 % en monocœur. Sur PC Mark 10, un outil de benchmark plutôt populaire, le gain mesuré serait de 28 % par rapport au Ryzen 5800U.

La nouvelle architecture permettrait d’atteindre jusqu’à 24 heures d’autonomie en visionnage de vidéo grâce au Zen 3+ et au 6 nm ou des améliorations logicielles. En streaming, le gain serait de 40 %, tandis qu’en vidéoconférence, AMD mesure 30 % de gain.

En jeu, qu’est-ce que ça donne ?

Pour la première fois donc, un CPU de PC portable intègre l’architecture graphique RDNA 2, avec jusqu’à 12 unités graphiques pour les processeurs les plus puissants. Cela présente d’entrée de jeu deux avantages nets : il s’agit du premier APU mobile à supporter le ray tracing. Le FSR, la version d’AMD du DLSS, est aussi permis sur les Ryzen 6000, ce qui représentera sans aucun doute un gain en performances immédiat.

À titre d’exemple, AMD cite par exemple le tout nouveau Ryzen 7 6800U, capable de faire tourner Far Cry 6 à 59 FPS en 1080p. Un gain de 51 % par rapport à l’ancienne architecture.

Sur Call of Duty : Vanguard, comptez 114 FPS, sur Deathloop, 73 FPS. Tout ça sans carte graphique dédiée.

AMD a aussi partagé une comparaison avec l’Intel Core i7 1165G7 ou le GeForce Mx450. Si les chiffres qui sont avancés ci-dessous se vérifient, AMD franchirait effectivement un grand pas.

Pour terminer ce tour d’horizon, ajoutons que les Ryzen 6000 seront compatibles avec l’USB 4, capable de transférer un film en 4K en 7 secondes, avec la nouvelle norme PCI-E Gen 4, avec l’HDMI 2.1, le Display Port 2 et l’AV1.

De nombreux partenaires ont déjà fait savoir publiquement qu’ils souhaitaient s’équiper de processeurs Ryzen 6000 comme Acer, Alienware, Dell, HP, Lenovo, Razer… Les premiers modèles arrivent à partir de février.

De nouvelles Radeon 6000S et 6000M (oui personne ne comprend plus rien)

Enchaînons sur les cartes graphiques. Sur ce sujet, AMD est passée beaucoup plus vite, se contentant d’annoncer une palanquée de nouveaux modèles. Pour la partie mobile, ceux-ci sont rassemblés en deux gammes. La gamme RX 6000S, dédiées à des ordinateurs fins, mais qu’on espère puissants et la RX 6000M, qu’on pourrait rapprocher des GPU mobiles de Nvidia, dédiés à des PC de jeu.

Dans la gamme RX 6000S, trois modèles ont été annoncés, les RX 6800S, RX 6700S et RX6600S. Côté RX 6000M, vous trouverez, en partant de la plus puissante à la plus modeste, les RX 6850M XT, RX 6650M XT et RX 6650M, puis les RX 6500M et RX 6300M.

AMD n’a pas partagé dans le détail les performances de ces diverses cartes, mais une fuite provenant du site Videocardz nous permet de jeter un œil sur les capacités de ces puces. Sans surprise, le modèle le plus puissant sera sans doute la Radeon RX 6850 M XT, qui affiche un TGP monstrueux (pour une carte mobile) de 165 W.

Puis, surprise du chef, AMD nous a présenté une carte graphique d’entrée de gamme pour PC fixe. Celle-ci se prénomme RX 6500 XT (si vous n’arrivez plus à suivre avec ces noms, ne vous inquiétez pas, c’est normal).

Voici une petite comparaison partagée par AMD avec la GTX 1650 de Nvidia et sa propre Radeon RX 570, sortie respectivement en 2019 et 2017.

Son principal intérêt par rapport à une carte plus ancienne est sans conteste la présence du FSR, qui permettrait en moyenne d’augmenter les FPS de 46 % selon AMD. Date de sortie prévue le 19 janvier au prix très attractif de 199 dollars.

Zen 4, déjà ?

En toute fin de conférence, AMD n’a pas résisté à nous présenter l’architecture Zen 4, ou du moins de nous présenter juste ce qu’il faut pour nous mettre l’eau à la bouche.

AMD confirme donc bien que la prochaine architecture Zen 4 sera bel et bien gravée en 5 nm et qu’elle équipera les Ryzen 7000. Les Radeon 7000 sont aussi dans les tuyaux, comme l’a précisé la présidente d’AMD.

Cette dernière a promis que nous en apprendrons plus d’ici la seconde moitié de l’année.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.