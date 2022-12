Lenovo sort un « Mac mini » plus écologique que celui d’Apple

Lenovo lui aussi prépare son CES 2023 et a prévu de marquer le coup en annonçant de nombreux produits à quelques semaines du salon. Entre autres, un mini PC a été présenté : l'IdeaCentre Mini, au design se voulant élégant, qui tient dans un volume d'un litre. Surtout, il est possible de changer la RAM.

Le marché du mini PC se porte bien, avec plusieurs nouveaux modèles ces derniers mois. Si la référence reste le Mac Mini M1, on a eu droit au PC sous ARM de Microsoft, au NUC 13 Extreme d’Intel (bien qu’il n’ait plus grand-chose d’un mini PC) ainsi qu’au Xiaomi mini il y a quelques jours. C’est au tour de Lenovo de mettre à jour son mini PC, l’IdeaCentre Mini, à l’approche du CES 2023 où il sera présenté au monde entier. En plus de cet ordinateur, Lenovo met à jour sa gamme ThinkPad X1 avec deux nouvelles références ainsi que ses écrans de PC avec quelques nouveautés technologiques.

La dernière génération de processeurs Intel Core et bien plus

Lenovo a fait le choix logique d’équiper son nouvel ordinateur fixe de la douzième génération de processeurs Intel Core, dernière en date. Un processeur accompagné de la puce graphique Intel Iris Xe Graphics. Mais son IdeaCentre Mini a également droit à 8 ou 16 Go de mémoire en DDR4 (format SO-DIMM qui peut être upgradée manuellement contrairement au nouveau Mac mini) et d’un stockage SSD d’une capacité de 256, 512 ou 1 To.

Au niveau de la connectique, ce PC fixe dispose du Wi-Fi 6 pour des vitesses de débit optimales, ainsi que du Bluetooth 5.2. Il sera livré avec Windows 11 Pro sur certains marchés, ou Windows 11 Famille.

Un design passe-partout et élégant

Avec sa petite taille, ce mini PC peut être installé partout, même sur un coin de bureau, la preuve : il tient dans une main. Son poids est assez réduit lui aussi puisqu’il est de 1,81 kg. Il peut tout autant être installé à l’horizontale qu’à la verticale, grâce au support métallique fourni.

À l’arrière de la machine se trouvent un port Ethernet RJ45, trois ports USB-A (deux USB 3.2 Gen 2 et un USB 2.0), un port USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI 2.1 et un port DisplayPort. À l’avant se situent un port USB 3.2 Gen 2, un port USB-C et une prise jack.

Ce mini PC de Lenovo sera disponible en juillet 2023 à partir de 599 euros pour la configuration la plus basse.

