Microsoft lance un PC fixe sous ARM et ce n’est pas un Mac mini

Microsoft a lancé la commercialisation de son Project Volterra, le Windows Dev Kit 2023 sous son nom définitif. Ce PC fixe sous ARM a pour ambition de faire décoller cette version de Windows.

En 2020, Apple a lancé la transition de ses ordinateurs vers la plateforme Apple Silicon ARM. Fini les puces Intel, un changement d’architecture important qui a été accompagné par Apple du lancement d’un Mac mini un peu particulier. Plusieurs mois avant la commercialisation du premier Mac sous ARM, Apple a proposé un « dev kit » sous puce Apple pour permettre aux développeurs d’adapter leurs applications à cette nouvelle architecture.

Deux ans plus tard, et alors que Microsoft était précurseur sur la transition vers ARM dès 2016, la firme de Redmond se décide à suivre la marque de Cupertino et à lancer à son tour son propre « dev kit » pour ARM.

Le Kit de développement (SDK) Windows 2023

La machine aurait pu s’appeler Surface Mini, tant elle reprend les codes de design des autres appareils de Microsoft. Elle est d’ailleurs commercialisée publiquement sur le Microsoft Store, mais il s’agit pourtant bien d’un produit destiné aux développeurs.

Son design compact a été prévu pour se faire discret sur le bureau d’un développeur et Microsoft a prévu que l’on puisse empiler les machines pour multiplier les tests de builds.

Malgré son nom laissant apparaitre un Windows 2023, il s’agit bien d’une machine tournant sous Windows 11 2022, la dernière version en date du système.

En son sein, on retrouve une puce Qualcomm Snapdragon 8CX Gen 3. La même que l’on retrouve déjà dans le Lenovo ThinkPad X13s. Intéressant de constater que Microsoft n’a pas opté pour la puce Microsoft SQ3 utilisée dans la Surface Pro 9. Machine de développement oblige, la firme intègre également 32 Go de RAM LPDDR4X et un stockage de 512 Go NVMe.

La connectique est également assez riche avec 2 ports USB-C 3.2 Gen 2, 3 ports USB-A 3.2 Gen 2, un port Ethernet RJ45 et un mini DisplayPort. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1 sont également intégrés.

Microsoft commercialise son dev kit pour 699 euros (Microsoft Store) avec une date de livraison prévue au 26 octobre.

Enfin le début du succès pour Windows ARM ?

Jusqu’à présent, la version ARM de Windows n’a pas connu un franc succès. Les machines qui proposent cette version de Windows sont généralement moins performantes que leur homologue sous AMD ou Intel pour des prix assez proches. La faute notamment à un manque d’application tournant nativement sur ARM sans passer par la couche d’émulation de Windows. La faute également à des manques d’optimisations de la part de Microsoft.

Apple a fait de la transition vers Apple Silicon son unique futur sur Mac. Pour Microsoft, Windows sur ARM est seulement l’une de ses plateformes, avec un support continu pour Intel et AMD.

