Intel NUC 13 Extreme officialisé : le mini PC est devenu une tour de PC compacte

Intel a officialisé son Intel NUC 13 Extreme. L'ADN du NUC est compromis, mais il n'en reste pas moins intéressant.

On s’y attendait, Intel a présenté le NUC le plus grand et le plus puissant à ce jour, le NUC 13 Raptor Canyon. De l’extérieur, l’appareil ressemble à un PC de bureau standard et il ne reste presque plus rien de l’ADN du mini-PC de la série NUC. Il n’en reste pas moins intéressant.

Deux fois les dimensions d’un NUC classique

Au lieu de 8 litres, pour les Dragon Canyon, on passe ainsi à un format 13,9 litres. À vrai dire, cela donne deux fois les dimensions d’un NUC classique.

Tout d’abord, ce boîtier plus grand permet d’installer des cartes graphiques avec une conception à trois emplacements. En théorie, vous devriez donc pouvoir y installer une Nvidia GeForce RTX 4080.

L’ordinateur peut être équipé jusqu’à 64 Go de RAM DDR5 via deux SO-DIMM, il intègre un système de refroidissement directement, avec, aux choix, un CPU Intel Core i5-13600K, un Core i7-13700K ou même avec un Core i9-13900K.

Côté carte graphique, la prise en charge va jusqu’au PCIe 5.0 x16, avec des cartes qui nécessitent 450 watts de puissance maximale, pour 31,3 centimètres de longueur. En option, vous pourrez même opter pour le nouveau connecteur 12VHPWR.

Intel utilise une alimentation modulaire 750 watts 80+ Gold SFX. De plus, la tour offre de la place pour cinq SSD M.2, tous connectés via PCIe 4.0. En plus du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2 et de l’Ethernet 2,5 Gbit/s, il y a aussi du HDMI 2.1, deux Thunderbolt 4, huit USB-A et un connecteur USB-C supplémentaire à l’avant.

Il sera lancé en Europe début 2023, et l’on ne connaît que ses tarifs en dollars américains : de 1 179 dollars à 1 549 dollars, sans carte graphique évidemment. Il faudra également ajouter le SSD et la mémoire vive vous-même.

