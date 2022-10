L’Intel NUC (13 Extreme) n’est plus une mini machine

Intel Raptor Lake va profondément modifier le NUC d'Intel. Il est beaucoup plus gros et ressemble désormais à un PC de bureau classique.

Chez Frandroid, on a toujours accueilli l’offre Intel NUC avec bienveillance. Ces mini PC sont des boitiers de référence pour accompagner la sortie de solutions Intel Core. Pratiques, compacts, puissants… et clés en main. Ils intègrent les processeurs Intel soudés avec une conception unique. Mais, les choses changent.

Le NUC 13 Extreme (nom de code NUC Raptor Canyon) ne sera plus aussi compact, il semble même beaucoup plus imposant que le précédent modèle.

Au lieu de 8 litres, pour les Dragon Canyon, on passe ainsi à un format 13,9 litres. À vrai dire, cela donne deux fois les dimensions d’un NUC classique.

Le NUC d’Intel devient de plus en plus gros, abandonnant ses racines en conséquence. Le NUC 13 Extreme est désormais presque un PC de bureau classique, du moins en ce qui concerne son aspect extérieur. On pourrait aussi se dire que les nouvelles solutions d’Intel nécessitent plus de puissance, et il est bien connu que cela doit également être refroidi.

During TwitchCon, Intel gave us a look at the NUC 13 Extreme, codename Raptor Canyon

Larger chassis to support larger GPUs (up-to 3 slot), single PCB connects both GPU and Compute Element, which has been drastically redesigned with improved cooling

Intel says more info soon pic.twitter.com/GZbTNseeg9

— Charlie (@ghost_motley) October 10, 2022