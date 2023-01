Samsung Odyssey Mini LED G9 et OLED G9 : du jamais vu avec du Mini LED 8K et du QD-OLED

Samsung Electronics lance son CES 2023 en dévoilant deux écrans PC impressionnants. Le premier est un écran exxxxtra-large, 57 pouces au format 32:9, l'autre est un écran ultra-large en QD-OLED. Les deux écrans sont taillés pour le gaming.

Peu d’écrans pouvaient rivaliser avec le Neo G9 (2022). Un écran ultra-large incurvé de 49 pouces au ratio 32:9 (définition de 5120 x 1440 pixels) avec une dalle Mini LED et un taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz. Un monstre très imposant, mais avec des performances incroyables.

57 pouces de diagonale en définition 8K !

Pour le CES 2023, Samsung Electronics va encore plus loin, puisque l’on découvre l’Odyssey Neo G9 (G95NC), un moniteur incurvé (1000R) en Mini LED qui s’étend sur 57 pouces dans une définition 8K (7680 x 2160 pixels) avec un rapport d’affichage de 32:9. Il s’agit du plus grand écran PC de Samsung à ce jour. Il éclipse l’Odyssey Ark de 55 pouces. Pour ce format 57 pouces, imaginez coller deux écrans 4K côte à côte… il va prendre beaucoup de place sur le bureau.

Comme déjà expliqué à plusieurs reprises (on recommence, on est là pour ça), les gros avantages du Mini LED par rapport au LED traditionnel est qu’il offre une meilleure luminosité, davantage de contraste et moins de problèmes de halo. Comment ? Le Mini LED est une miniaturisation des diodes pour le rétroéclairage, ce qui permet d’avoir davantage de zones de contrôle pour offrir une maîtrise des contrastes bien plus aboutie.

Samsung n’a pas tout annoncé, puisque le constructeur coréen garde certains détails pour le moment, tels que la luminosité exacte de cet écran bestial et le nombre de zones de gradation locales. On sait juste que le taux de rafraîchissement natif est de 240 Hz.

Il intègre également la toute nouvelle connectique DisplayPort 2.1. Cette nouvelle norme permet de faire transiter de l’Ultra HD 4K à 480 Hz et de la 8K Ultra HD à 165 Hz. Ici, l’Odyssey Neo G9 (2023) est en 4K (extra large) à 240 Hz.

L’Odyssey Neo G9 est certifié par VESA en HDR 1000 (et donc au moins 1000 nits), et Samsung affirme qu’il offre « une image supérieure dans n’importe quel environnement de jeu, des ombres aux scènes lumineuses ». Nous avons hâte de confronter ces déclarations à nos tests.

La version 49 pouces passe en OLED

La version 49 pouces, toujours l’Odyssey G9 avec l’Odyssey OLED G95SC, passe en OLED (au lieu du Mini LED). Et, certainement, du QD-OLED de Samsung Display. Ce n’est pas le premier écran QD-OLED de Samsung, il y a déjà le moniteur 34 pouces en QHD Odyssey G8 (une dalle de 55 pouces coupée en deux).

On parle toujours d’une définition QHD+, l’équivalent de deux écrans QHD côte à côte, avec une dalle incurvée (1800R). Il n’a que du DisplayPort 1.4, mais c’est suffisant pour ses caractéristiques. D’ailleurs, les deux moniteurs de Samsung incluent également une charge USB-C jusqu’à 65 watts.

L’Odyssey Neo G9 et l’Odyssey OLED G9 supportent l’AMD FreeSync Premium. Ils sont également livrés avec Samsung Smart Hub et Game Hub. Cela vous donne un accès direct aux applications de streaming telles que Prime Video, Netflix et YouTube sans même vous connecter à un PC. De même, Game Hub vous permet de diffuser des jeux depuis Xbox Game Pass et Nvidia GeForce Now.

Nous n’avons pas encore les informations sur la disponibilité de ces deux écrans PC, ni leurs tarifs (qui seront salés). Notez que Samsung a également dévoilé un écran de 43 pouces, l’Odyssey Neo G7.

