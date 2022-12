Samsung Odyssey Neo G7 (2023) : toujours plus grand, mais pas d’OLED, du Mini LED à la place

La gamme Odyssey de Samsung s'élargit ! Voici un format 43 pouces qui utilise du Mini LED avec des Quantum Dots.

Les écrans de PC n’ont jamais été aussi grands. On ne parle pas ici des moniteurs 34 et 49 pouces ultra-larges, mais bel et bien d’écrans PC dont le rapport d’affichage est classique. Avec la miniaturisation de l’OLED, les écrans de 43 pouces ont commencé à faire leur apparition sur les bureaux. Au départ pour le jeu, ces écrans s’avèrent également pratiques pour travailler sur de grandes zones d’affichage en définition 4K.

Dès le CES 2018, nous avions vu ces écrans géants sous le nom de BFGD (Big Format Gaming Display). Ici, on parle néanmoins d’écrans de 43 pouces, et non des 55 et 65 pouces évoqués à l’époque. D’ailleurs, Samsung Electronics voulait aussi sa part du gâteau, le constructeur coréen a dévoilé un nouveau produit Odyssey de 43 pouces.

Le Mini LED au lieu de l’OLED

Comme le QD-OLED ne peut pas encore être présent sur les écrans de 43 pouces, on trouve seulement du 34 pouces en QHD comme l’Odyssey G8 (une dalle de 55 pouces coupée en deux), Samsung s’est tourné vers une autre technologie. L’Odyssey Neo G7 utilise la technologie Quantum Mini LED, une dalle Mini LED avec des Quantum Dots. Samsung évoque ici des LED avec taille 1/40 plus petite (en termes de hauteur) que les LED existantes.

Ces petites LED permettent ainsi d’obtenir un contraste annoncé à 1 000 000:1, les petites LED permettent d’avoir de plus fines zones de gradation locales. De plus, le Samsung Samsung Odyssey Neo G7 arrive avec la certification VESA Display HDR 600 et HDR10+. En définition 4K, il est compatible AMD FreeSync Premium Pro, et prend en charge un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz. Notez aussi qu’il s’agit d’une dalle plate, et non incurvée.

Côté logiciel, cet Odyssey Neo G7 a tout d’un téléviseur, il embarque le « Samsung Gaming Hub » avec l’OS Tizen, on retrouve donc Netflix, Prime Video, myCanal, Orange TV, Free Oqee TV… ainsi que des applications de jeux comme le Game Pass Cloud ou encore Nvidia GeForce Now. Il y a aussi le « Flex Move Screen », une nouvelle fonctionnalité qui permet de réduire la taille de l’écran entre 20 pouces à 43 pouces, en fonction de vos besoins.

Enfin, terminons par les connectiques : il y a deux ports HDMI 2.1, un Display Port 1.4, deux ports USB 3.0 ainsi que des haut-parleurs stéréo de 20 W pour le son. Samsung Electronics officialisera également quatre autres moniteurs, dont l’Odyssey Neo G7, l’Odyssey G7 (2023) en 32 pouces et 28 pouces (G70B) et l’Odyssey G5 32 pouces et 27 pouces (G51C) lors du CES 2023. Nous aurons davantage de détails sur place, après la conférence de Samsung.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.