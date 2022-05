Android Auto va mieux s’adapter à tous les types d’écran dans les voitures

Google poursuit ses annonces de la Google I/O avec une mise à jour d'Android Auto. Elle permet d'adapter l'interface du système d'exploitation à toutes les tailles d'écran et donc à tous les modèles de voitures.

Android Auto fait le plein de fonctionnalités avec la récente Google I/O, mais le plus important n’est pas là. En effet, le système d’exploitation dédié à l’automobile va désormais adapter son interface à toutes les tailles d’écran et par extension à tous les modèles de voitures qui l’utilisent. De quoi améliorer l’expérience utilisateur globale, tout en optimisant des points précis.

Android Auto peut désormais s’adapter à tous les écrans

Selon Google, les trois priorités d’Android Auto sont les suivantes : la navigation, les médias et la communication. Le géant du web a donc changé l’interface de son système autour de ces axes dans le but de tout faire plus rapidement, plus facilement. Ce sera donc pratique pour suivre l’itinéraire le plus écoresponsable indiqué par Google Maps, une nouvelle fonctionnalité du GPS notamment annoncée il y a quelques jours lors de la conférence.

Les voitures ont aujourd’hui des écrans de plus en plus grands et aux formats différents selon la configuration de l’habitacle. Aussi, cette nouvelle interface est adaptée à toutes les tailles d’écran : cela fait que toutes les voitures possédant ce système pourront profiter de cette interface. C’est l’occasion pour Google de standardiser le mode écran partagé qui s’adapte désormais aussi à toutes les tailles d’écran (format portrait comme format paysage).

Auparavant, il n’était disponible que sur certains véhicules, mais Google a annoncé avoir travaillé avec plusieurs constructeurs automobiles. Ce mode permet d’accéder aux fonctions qu’on utilise le plus au même endroit.

Les nouvelles fonctionnalités d’Android Auto

Google également annoncé de nouvelles fonctionnalités pour Android Auto, comme les suggestions contextuelles : réponses suggérées aux messages, partage de l’heure d’arrivée et lecture de musique recommandée, tout passera par Google Assistant.

Mais la voix ne sera pas le seul moyen d’utiliser Android Auto. On pourra répondre à des messages en sélectionnant une réponse suggérée sur l’écran ou appeler un de nos contacts favoris. Enfin, si l’on savait déjà que YouTube allait arriver, c’est au tour des applications de streaming vidéo Tubi et Epix Now de rejoindre la liste. D’autres mises à jour avaient déjà été annoncées il y a quelques mois, comme la possibilité de caster l’écran de son smartphone en un clic, qui permet de ne pas attendre que les applications rejoignent nativement Android Auto.

Ces mises à jour d’Android Auto arriveront « dans les mois à venir », aucune date n’a été précisée.

