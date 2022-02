Avec Android Auto, vous devriez pouvoir caster l’écran de votre smartphone en un clic

On le sait, Google souhaite faire évoluer en profondeur Android Auto, afin de le rendre encore plus fonctionnel. Et cela passera notamment par une nouvelle application baptisée Cast, permettant de répliquer le smartphone sur l’écran de la voiture.

De plus en plus répandus et désormais intégrés dans la plupart des voitures récentes, Apple CarPlay et Android Auto sont devenus indispensables aux automobilistes. Bien pensées, pratiques et offrant de nombreuses fonctionnalités, ces applications font désormais partie du quotidien de millions d’automobilistes à travers le monde.

Si l’interface des deux technologies n’a que très peu évolué ces dernières années, il semblerait que ça s’apprête à bouger un peu du côté d’Android Auto, qui n’a pas connu de changement majeur depuis sa refonte de 2019. Car Google l’a récemment annoncé, il souhaite apporter un petit coup de jeune à l’application, en lui offrant notamment une nouvelle interface encore plus complète.

Des fuites sur le net

Si, pour l’heure, Google n’a rien révélé du design du futur Android Auto, des utilisateurs de Reddit relayés par AndroidWorld ont réussi a mettre la main sur des images de la version définitive, qui sera intégrée dans les nouveaux véhicules dans les prochains mois. Parmi les principales évolutions, on note l’arrivée d’une toute nouvelle interface, qui n’est évidemment pas sans rappeler ce que propose déjà Apple CarPlay depuis quelques années.

La boucle est donc bouclée, car certains se rappelleront que le logiciel de la marque à la pomme s’inspire de son côté de la première version d’Android Auto. Baptisée Coolwalk, cette nouvelle interface devrait notamment permettre aux utilisateurs d’interagir avec plusieurs applications à la fois. Les icônes de ces dernières ont également été légèrement revues.

Un mirroring avancé

Parmi les principales nouveautés, notons entre autres l’arrivée de l’application Cast, dénichée par un utilisateur de Reddit alors que celle-ci n’est pas encore disponible pour le grand public. Concrètement, cette dernière permettra d’afficher le contenu de l’écran d’un smartphone directement sur l’écran du véhicule. L’intérêt réside dans le fait qu’il sera possible d’afficher une application, même si celle-ci n’est normalement pas compatible avec Coolwalk. Cependant, cette nouvelle fonctionnalité ne sera disponible qu’à l’arrêt, pour des raisons de sécurité.

Pour l’heure, cette nouvelle interface est encore en phase de bêta et manque encore de stabilité, selon le site Xatakandroid.com, qui a pu la tester, tandis que Google n’a pas donné de détails sur la date officielle à laquelle elle sera enfin disponible.

Elle ne devrait néanmoins pas manquer de séduire les usagers d’Android Auto, qui pourront voir le contenu de leur téléphone intégralement répliqué sur l’écran, un peu à la manière de ce que propose Google Chromecast depuis quelques années. Vous pourrez donc accéder à votre galerie photo, vous rendre sur un site web ou encore regarder un film directement sur l’écran de la voiture, directement à partir de votre téléphone.

