De l’IA, de la couleur et des écrans partout : Google donne un aperçu du futur d’Android

À l’occasion de sa grande conférence annuelle pour les développeurs, Google a détaillé toutes les grandes tendances de l’année 2025/2026 et en a profité pour donner quelques conseils aux développeurs et développeuses.

L’écosystème de Google ne se résume plus qu’aux téléphones Android. Lors de sa traditionnelle conférence dédiée aux développeurs, le géant de la recherche a détaillé toutes les nouveautés qu’il allait mettre en place dans les années à venir et cela passe par une multiplication des écrans et de nouvelles manières d’interagir avec nos gadgets.

Soucieux de donner à sa communauté les codes de ce nouveau paradigme, l’entreprise a édicté quelques grands principes, surtout à destination des équipes de développement, mais qui en disent aussi long sur la philosophie qu’adopte Google face au numérique aujourd’hui.

500 millions d’écrans

Le premier conseil est, sans surprise aucune, de tirer parti des capacités de l’intelligence artificielle générative dans son application. Partant du principe que les grands modèles de langage rendent les applications plus « intelligentes, personnalisées et autonomes », Google offre aux développeurs et développeuses des accès à ses modèles et intègre Gemini aux outils de développement pour faire d’Android un acteur immanquable dans la course à l’IA.

L’autre grande tendance de cet I/O 2025 est la multiplication des écrans bien au-delà du simple smartphone. Android reste un système d’exploitation mobile, mais se retrouve désormais sur les montres, les télévisions, dans les voitures et bientôt sur les lunettes connectées. Afin de coller au mieux à cette multiplication des écrans, Google conseille à celles et ceux qui développent des applications de penser « adaptatif ».

Le nouveau langage esthétique d’Android // Crédit : Google

Idéalement, la même application doit s’afficher correctement sur la télé, les tablettes, les smartphones, pliants ou non, et pourquoi pas les lunettes ou casques de réalité augmentée. Une manière de « débloquer l’accès à 500 millions d’écrans », indique la firme.

Le design au secours de la technologie

Pour justement aider celles et ceux qui développent ces applications, Google met en avant son nouveau langage esthétique « Material 3 Expressive » qui « suscite l’émotion, guide clairement les utilisateurs vers leurs objectifs et offre une expérience flexible et personnalisée ». Tout en formes et en couleurs affirmées, l’esthétique est censée être plus accessible en plus de mieux s’adapter aux petits écrans, comme ceux des montres.

Ce n’est d’ailleurs pas tout, Android 16 va aussi changer la manière dont on interagit avec tous ces écrans grâce à l’arrivée des « live updates » (ces petites pastilles de notification qui change en temps réel) et à une nouvelle gestion des widgets. En somme, Google veut que vos soyez connecté partout, dans un écosystème unifié et bourré d’IA. Les technologies évoluent, mais les objectifs restent les mêmes.