Android XR : comment Gemini va devenir votre assistant virtuel dans le monde réel

Cinq mois après son annonce officielle, Google en dit plus sur Android XR, son écosystème logiciel pour tous les appareils de réalité augmentée. Et celui-ci exploitera pleinement Gemini pour assister les utilisateurs dans le monde réel.

Il s’agit tout simplement de la réponse de Google au VisionOS d’Apple, avec la coopération de Samsung ainsi que Qualcomm pour les déclinaisons matérielles.

L’objectif pour Google : utiliser l’immersion des casques XR, mais aussi la praticité des lunettes en réalité augmentée, pour assister les utilisateurs dans le monde réel.

Lors de la Google I/O, Google a fait plusieurs démonstrations sur les capacités d’Android XR couplé à l’utilisation de lunettes connectées.

Android XR vous aide dans le monde réel

Pour Google, coupler des lunettes Android XR à Gemini leur permettra « de voir et entendre ce que vous faites » en « comprenant votre contexte » afin de « vous aider tout au long de la journée« .

Dans les différents exemples cités, on peut ainsi voir la démonstration d’une conversation traduite et sous-titrée en temps réel directement dans les lunettes via Google Traduction.

À la manière du mode réalité augmentée de Google Maps, Android XR aura une compréhension de votre environnement pour vous guider vers des points d’intérêt et vous donner un itinéraire.

Enfin, d’autres exemples montrent des cas d’usage plus classiques, comme l’envoie de message sans consulter son smartphone ou la prise de photo en temps réel.

Le potentiel est donc très vaste, le secteur de la Computer Vision pouvant analyser avec pertinence l’environnement de l’utilisateur pour ainsi lui offrir des aides à la navigation, la compréhension ou la communication.

Google mise sur les lunettes connectées

Google a déjà annoncé son partenariat avec Samsung pour son casque Project Moohan, qui arrivera plus tard dans l’année dans le commerce.

Mais la firme mise beaucoup sur des accessoires bien plus légers comme les lunettes connectées. Moins de friction et plus simple à utiliser au quotidien, elles s’avèrent être la plateforme idéale pour Android XR.

Google annonce avoir signé plusieurs partenariats avec des marques de lunettes pour espérer démocratiser ce type de lunettes auprès du grand public, et ainsi mettre Android XR entre les yeux d’un grand nombre d’utilisateurs.

