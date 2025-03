Des millions de Chromecast sont actuellement en panne à cause d’un petit oubli de Google

Depuis le 9 mars 2025, des tonnes de Chromecast de deuxième génération et de Chromecast Audio ne fonctionnent plus du tout. Mais pas de panique, Google est sur le coup.

Quand Google commet une erreur inattention, c’est des millions de clients et clientes qui s’en rendent compte. Depuis le dimanche 9 mars 2025, de très nombreux appareils Chromecast se sont mis à dysfonctionner. Impossible d’envoyer quoi que ce soit sur un écran de télé ou des enceintes reliées à un Chromecast.

La panne géante, remarquée par 9to5Google, semble rendre les petits appareils de Google complètement inopérant. Mais il ne s’agit à priori pas d’une mise au rebut sauvage imposée par Google.

Ne remettez pas votre Chromecast à zéro

Comme des centaines de commentaires sur Reddit le montre, le problème semble spécifiquement toucher les Chromecast de secondes générations et les Chromecast Audio (tous deux sortis en 2015). Lors de l’envoi d’une vidéo ou d’une musique, un message d’erreur indique que « l’appareil n’a pas pu être vérifié » et que cela pourrait venir « d’un problème de mise à jour logiciel ». Quelle que soit l’application utilisée, le résultat semble être le même.

Même après un retour aux réglages-usines ou des bricolages logiciels en tout genre, l’appareil ne veut rien savoir. Avec la toute récente fin annoncée de la lignée des appareils Chromecast, la crainte d’une obsolescence programmée de ses appareils vieux de presque 10 ans a saisi nombre d’internautes.

Heureusement, il semble que cela soit juste dû à un bug passager. Contacté, Google a promis qu’une équipe était sur le coup et qu’elle « travaille dur pour remettre les choses d’équerre le plus rapidement possible ». Dans un message posté sur Reddit, la firme a répété la même chose, en expliquant qu’il était inutile d’opérer un retour aux réglages-usines des Chromecast touchés.

Au moment de l’écriture de ces lignes, le bug apparu le 9 mars 2025 ne semble pas encore corrigé.

Un problème de SSL

Il semblerait que le problème touche en fait aux certificats SSL utilisés par l’appareil. Sorte de clé algorithmique censée assurer une connexion sécurisée aux serveurs de Google, le certificat rentré en dur dans le logiciel de l’appareil a précisément périmé le 9 mars 2025 à minuit. Résultat, les Chromecast ne sont plus capables de se connecter à Internet.

Censé se renouveler automatiquement, le certificat SSL embarqué dans les Chromecast de deuxième génération a été un peu oublié par Google ces dernières années. Une mise à jour du certificat devrait pouvoir se faire à distance, raison pour laquelle il est déconseillé de déconnecter l’appareil du réseau Wi-Fi en faisant un retour aux réglages-usines.

Si vous avez déjà remis à zéro votre appareil, vous pouvez essayer de le reconnecter à Internet en indiquant une date inférieure au 9 mars sur le téléphone qui sert à configurer le Chromecast. Vous ne pourrez toujours pas envoyer de vidéo, mais l’appareil pourra recevoir la mise à jour de Google une fois déployée.

