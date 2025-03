Google corrige enfin le bug des Chromecast H.S… enfin presque

Après quelques jours de flottements, Google a enfin déployé un correctif pour ses Chromecast de deuxième génération qui ne voulait plus se connecter à Internet. Malheureusement, celles et ceux qui ont remis leur appareil à zéro vont encore devoir attendre.

Cela aura donc duré 4 jours. Depuis le 9 mars dernier, de très nombreux Chromecast étaient devenus complètement inopérants. La faute, semblerait-il, à un oubli de renouvellement du certificat SSL embarqué sur l’appareil. Mais dans la soirée du 13 au 14, le géant de la recherche a enfin sorti un correctif censé rétablir le fonctionnement normal de l’appareil.

Actuellement en cours de déploiement, il devrait arriver sur tous les appareils concernés dans les prochains jours au maximum, pointe Ars Technica.

Vous n’avez (normalement) à rien à faire

Si vous êtes concernés par le bug et que vous n’avez pas remis votre appareil à zéro, vous n’avez à priori pas grand-chose à faire. La mise à jour devrait s’installer silencieusement sur votre appareil et vous devriez pouvoir profiter d’un appareil fonctionnel sans n’avoir rien à faire.

Si votre Chromecast affiche encore le terrible message « l’appareil n’a pas pu être vérifié », patientez encore quelques heures/jours que la nouvelle image système arrive sur votre machine. Sinon, vous pouvez essayer de le réparer manuellemennt (si vous n’avez pas peur de mettre les mains dans le cambouis). Comme Google le précise, le Chromecast doit être connecté à Internet pour recevoir la mise à jour. Normal.

Sauf que la précision n’est pas complètement gratuite, face au problème de connexion du Chromecast V2, de nombreuses personnes ont tenté d’opérer un retour aux réglages-usines de leur gadget pour le faire fonctionner, en vain. Résultat, en plus de ne pas pouvoir caster quoi que ce soit, le Chromecast ne peut même plus se connecter au Wi-Fi et donc ne peut pas recevoir la mise à jour.

Que faire en cas de retour aux réglages-usines ?

Pas tout à fait paré pour cette éventualité, Google a informé les internautes qui avaient tenté la remise à zéro qu’une autre solution allait arriver, sans donner plus d’informations. Néanmoins, si le problème vient bien du certificat SSL (ce que Google n’a pas confirmé), il existe une solution assez simple pour reconnecter le Chromecast au Wi-Fi et lui permettre de télécharger la mise à jour.

Tout ce que vous avez à faire c’est de « mentir » sur la date du téléphone qui vous sert à paramétrer l’appareil en le réglant sur une date avant le 9 mars 2025 (Paramètres, Système, Date & heure). Une fois le paramétrage réussi, laissez à votre Chromecast le temps de récupérer la mise à jour et pronto, vous devriez pouvoir partager de nouveau nos vidéos ou vos titres préférés sur le petit palet connecté de Google.