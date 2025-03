Comment réparer votre Chromecast avant que Google le fasse

Google a planté les vieux Chromecasts, mais vous pouvez les réparer dès aujourd’hui.

Vous avez peut-être pas suivi… mais les Chromecast sont en panne.

Pour aller plus loin

Des millions de Chromecast sont actuellement en panne à cause d’un petit oubli de Google

Qu’est-ce qui a bien pu arriver à ces Chromecast de deuxième génération et aux Chromecast Audio ? La réponse tient en un mot : certificat. En gros, chaque Chromecast a une sorte de carte d’identité numérique qui prouve qu’il est un appareil authentique. Problème ? Cette carte d’identité a une date d’expiration, et elle a rendu l’âme le 9 mars 2025. Résultat : votre Chromecast ne peut plus se connecter ni diffuser quoi que ce soit depuis votre téléphone ou votre tablette.

Une carte Premium pour 0€/mois La Carte Gold CB Mastercard est gratuite chez Fortuneo si vous ne faites qu’un seul paiement par mois. Bénéficiez des garanties d’assurance et d’assistance élargies facilement !

Google a reconnu le bug et travaille à renouveler ces certificats, mais ce n’est pas aussi simple que de changer une pile. Le certificat est stocké dans une zone sécurisée de l’appareil, et le mettre à jour demande un peu de gymnastique technique. Pire encore, si vous avez réinitialisé votre Chromecast en usine dans l’espoir de le réparer, il risque de ne pas recevoir la mise à jour officielle quand elle arrivera. Mais pas de panique, on a des solutions pour vous.

Pour aller plus loin

Google Chromecast : c’est quoi et où les acheter en 2025 ?

Réparez votre Chromecast dès aujourd’hui

Pas envie d’attendre que Google règle le problème ? On vous propose une première astuce simple pour relancer votre Chromecast, directement depuis votre téléphone Android. Voici le pas-à-pas, expliqué tranquillement :

Désactivez la date automatique : allez dans les paramètres de votre téléphone Android, cherchez l’option « Date et heure », et désactivez le réglage automatique. Remontez le temps : changez manuellement la date pour une journée avant le 9 mars 2025 (le 7 mars, par exemple). Pourquoi ? Parce que le certificat était encore valide à ce moment-là. Branchez votre Chromecast : assurez-vous qu’il est allumé et que votre télé est sur le bon port HDMI. Normalement, l’écran de configuration devrait apparaître. Lancez Google Home : ouvrez l’appli Google Home, cherchez un nouvel appareil, et connectez votre Chromecast à votre Wi-Fi en suivant les instructions. Revenez au présent : une fois que tout est configuré, remettez la date automatique sur votre téléphone.

Et voilà ! Votre Chromecast devrait fonctionner à nouveau. Mais attention, cette méthode n’a pas un succès à 100 %… puisque le problème peut revenir.

Une autre méthode barbare

Pour les plus motivés, il existe une deuxième méthode, un peu plus technique, mais qui contourne carrément le problème du certificat. Elle demande de mettre les mains dans le cambouis numérique, alors suivez bien :

Téléchargez Activity Manager : c’est une application Android disponible sur GitHub. Elle va vous permettre d’accéder à des options cachées de votre téléphone. Voici comment installer un fichier APK.

: c’est une application Android disponible sur GitHub. Elle va vous permettre d’accéder à des options cachées de votre téléphone. Voici comment installer un fichier APK. Ouvrez le menu secret : une fois l’application installée, allez dans le menu (les trois petits points en haut à droite), choisissez « Lanceur d’intention », et entrez cette commande : com.google.android.gms.cast.settings.CastSettingsCollapsingDebugAction . Pas de panique, c’est juste un code pour ouvrir un menu spécial.

: une fois l’application installée, allez dans le menu (les trois petits points en haut à droite), choisissez « Lanceur d’intention », et entrez cette commande : . Pas de panique, c’est juste un code pour ouvrir un menu spécial. Contournez l’authentification : dans ce menu, cherchez l’option « Contourner l’authentification de l’appareil » et activez-la. Ça dit à votre Chromecast de zapper la vérification du certificat.

Avec ça, votre Chromecast devrait marcher sans broncher, et il sera même prêt à recevoir la mise à jour officielle de Google quand elle arrivera.

Et si ça ne marche toujours pas ? Une astuce peu connue : branchez votre Chromecast à un câble Ethernet (oui, il a un port pour ça avec l’adaptateur officiel). Ça peut parfois stabiliser la connexion. Sinon, patience : Google ne devrait pas tarder à déployer son correctif.