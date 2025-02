Xiaomi casse le prix de sa Watch S3 avant qu’elle ne se fasse remplacer par un nouveau modèle

Avec la prochaine déclinaison en route, Xiaomi fait de la place dans ses placards, et sacrifie le prix de la Watch S3 qui même avec un an dans le bracelet est toujours une montre connectée premium digne de ce nom. Sauf son prix qui passe de 149 euros à 84,99 euros pour les nouveaux clients (et 99 euros pour les anciens).

En fin d’année, Xiaomi a présenté la prochaine déclinaison de sa gamme de montre connectée à succès dans sa version S4. Toujours dans la même optique de proposer une smartwatch premium à un prix défiant toute concurrence en un claquement de doigt. Suite à cette annonce, l’ancienne itération qui est toujours un excellent cadran se voit proposé à un prix encore plus intéressant grâce à cette offre.

Quelques points intéressants de cette Watch S3

Un écran AMOLED de 1,43 pouce

Une personnalisation avancée

Une grosse autonomie

Au lieu de 149 euros, la Xiaomi Watch S3 est aujourd’hui disponible en promotion à 84,99 euros pour les nouveaux clients sur le site de Xiaomi, grâce à un coupon de 15 euros, contre 99 euros pour les autres.

Un bel écran AMOLED et une montre personnalisable sur tous les aspects

La Xiaomi Watch S3 est une smartwatch ayant pour but de proposer une expérience unique pour chaque porteur. La marque chinoise avec cette montre connectée permet à l’utilisateur de modifier le design (et là, nous ne parlons pas de cadran à télécharger). Un système d’attache magnétique a été pensé pour changer la lunette en fonction des envies ou du style désirés pour jouer la carte de l’élégance.

Toujours sur la partie design, la Watch S3 est fabriquée avec un alliage en aluminium pour le boitier et la lunette amovible quant à elle est conçu en acier inoxydable ce qui lui confère son statut de premium. L’écran AMOLED de 1,43 pouce affiche une définition de 466 x 466 pixels, ce qui permettra de pouvoir lire l’heure et toutes les sortent de notifications puisque l’écran est aussi doté d’une excellente luminosité.

Pas de Wear OS, mais des capteurs à gogo

Le système d’exploitation de la Watch S3 n’est pas la déclinaison d’Android pour les montres, mais bien le logiciel maison de Xiaomi : HyperOS. Ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle, sauf pour l’accès aux applications tierces (pas de Strava par exemple), ni une bonne, tout dépendra de ce que vous préférez sur ce sujet. Cependant, les périphériques d’Apple sont ainsi compatibles. C’est aussi bénéfique pour la batterie de la montre puisque HyperOS n’étant pas gourmand en ressource, cela se voit sur l’autonomie annoncée de deux semaines.

Pour les capteurs, la Watch S3 met le paquet avec un capteur de fréquence cardiaque, un capteur d’oxygène SpO2, ainsi qu’une boussole, un accéléromètre, baromètre et un gyroscope. Des modules taillés pour le suivi sportif. En plus de cela, la montre connectée incorpore une puce GNSS compatible avec les protocoles GPS, Glonass, Galileo et QZSS. Des capteurs sont aussi disponibles pour détecter les chutes et faire le suivi du sommeil.

