À -39 %, cette nouvelle box sous Google TV et assistant vocal est une belle alternative à la Nvidia Shield TV

Avec son assistant vocal mains libres, le rĂ©cent boĂ®tier multimĂ©dia Thomson Streaming Box Plus 270 va vous permettre de vous passer de tĂ©lĂ©commande. Un modèle bien pratique que l’on trouve en ce moment Ă 79 euros au lieu de 129 euros sur Amazon.

Thomson Streaming Box Plus 270W // Source : Thomson

DĂ©voilĂ©e en 2025, la Thomson Streaming Box Plus 270 est une box avec Google TV qui se dĂ©marque de bien des concurrents grâce Ă ses microphones intĂ©grĂ©s lui permettant de recevoir des requĂŞtes vocales. Pratique pour ne plus avoir Ă chercher pendant des heures sa tĂ©lĂ©commande pour changer de chaĂ®ne. Son autre avantage par rapport Ă ses rivaux, c’est son prix, qui ne dĂ©passe actuellement pas les 80 euros.

Les points forts de la Thomson Streaming Box Plus 270

Des micros certifiés par Google

Google TV

La compatibilité avec les formats Dolby Vision et Dolby Atmos

Habituellement affichĂ©e Ă 129 euros, la Thomson Streaming Box Plus 270 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 79 euros sur Amazon.

Quand l’assistant vocal remplace la tĂ©lĂ©commande

La Thomson Streaming Box Plus 270 est une box compacte et discrète dont le premier atout se niche dans ses entrailles. En effet, ce boĂ®tier embarque des microphones avancĂ©s certifiĂ©s par Google qui lui permettent de capter votre voix et d’obĂ©ir Ă vos ordres. Un « Ok Google » suffit pour que l’assistant vocal change de chaĂ®ne pour vous, sĂ©lectionne un film ou ouvre une application. Plus besoin de tĂ©lĂ©commande, donc. La Streaming Box Plus 270 se diffĂ©rencie ainsi nettement des Apple TV 4K et autres Fire TV Stick, qui n’offrent pas cette fonctionnalitĂ© de manière aussi complète.

Mais qui dit assistant vocal, dit aussi contrĂ´le d’une installation domotique. Oui, la Streaming Box Plus 270 peut se transformer en centre de contrĂ´le pour votre maison intelligente puisque vous pourrez contrĂ´ler tous vos appareils connectĂ©s compatibles avec l’écosystème Google Home. Vous pourrez mĂŞme lui demander la mĂ©tĂ©o du jour si besoin.

Tout plein de compatibilités

La Thomson Streaming Box Plus 270 s’accompagne, sans surprise, de Google TV, une interface bien fluide sur laquelle vous trouverez une foule de films, Ă©missions et sĂ©ries, ainsi que les applications de streaming phares comme Netflix, Prime Video et Disney+, accessibles très facilement. La fonction Chromecast est aussi de la partie et vous permettra de diffuser du contenu sur le tĂ©lĂ©viseur depuis un smartphone ou une tablette. Le boĂ®tier est Ă©galement fourni avec une tĂ©lĂ©commande, qui intègre des boutons de raccourci. Un accessoire que l’on peut d’ailleurs retrouver très aisĂ©ment en cas de perte, grâce Ă un bouton situĂ© sur la box qui va dĂ©clencher un signal sonore Ă©mis par la tĂ©lĂ©commande.

La marque a par ailleurs dotĂ© son boĂ®tier d’un processeur quadcore associĂ© Ă 3 Go de RAM, une configuration qui promet une navigation rapide dans les menus et un temps de chargement des applications considĂ©rablement rĂ©duit. Mention spĂ©ciale aussi pour la compatibilitĂ© avec les formats Dolby Vision et Dolby Atmos ; de quoi profiter d’images bien dĂ©taillĂ©es et contrastĂ©es, ainsi que d’un son vaste et immersif. N’oublions pas que la box offre aussi des contenus en 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels).

