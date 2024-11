L’excellent boîtier Nvidia Shield TV 4K est de retour à prix cassé spécialement pour la Black Friday Week

Le Nvidia Shield TV est un accessoire très pratique qui profite d’une très belle offre de la Black Friday Week chez Amazon, avec une réduction de près de 20 %. Le boîtier passe ainsi de 159,99 euros à seulement 129,99 euros.

La Nvidia Shield TV est un produit qui se classe au même titre qu’un Fire TV Stick 4K ou un Google Chromecast avec Google TV 4K. Vous le branchez sur un écran, un téléviseur, un vidéoprojecteur ou tout ce que vous voulez. Et vous bénéficiez d’une interface connectée avec vos plateformes de streaming et plus encore. Pendant la Black Friday Week, vous avez l’opportunité de commander la Nvidia Shield TV avec 30 euros de réduction, ce qui n’est pas mal du tout !

Ce qu’il faut retenir de la Nvidia Shield TV

Si l’écran est compatible, vous profitez de la 4K

8 Go de stockage, extensible avec un port microSD

Avec GeForce Now, votre écran devient un PC gaming 4K

Le Nvidia TV Shield classique passe de 159,99 euros à 129,99 euros pendant la Black Friday Week chez Amazon. Si vous cherchez un modèle plus puissant avec une connectique plus variée, le Nvidia Shield TV Pro est à 184 euros au lieu de 219 euros.

Un boitier pour booster votre TV

Quel est l’intérêt d’avoir un boitier permettant d’avoir une interface connectée à une époque où tous les téléviseurs vendus le sont nativement ? La réponse est simple : la fluidité. Si vous avez un TV haut de gamme, vous ne rencontrez peut-être pas ce problème. Mais pour les autres, vous connaissez sûrement ça : l’OS qui rame, la latence entre le moment où vous appuyez sur un bouton et le TV réagit… C’est super frustrant.

Là, avec le Nvidia Shield TV, c’est double gain. Le premier donc, la fluidité. Le second, c’est la possibilité de le brancher sur n’importe quel appareil capable de projeter une image et doté d’un port HDMI. Ce qui signifie que vous pouvez l’emmener partout. Par exemple si vous voulez un Airbnb avec du WiFi et un écran non connecté, vous pouvez quand même profiter de vos plateformes de streaming, en 4K qui plus est.

Une box sous forme de cylindre avec une belle puissance

Le Nvidia Shield TV se présente comme un cylindre de 4 cm de diamètre pour 16,5 cm de haut et un poids de 137 grammes. D’un côté, vous avez la prise d’alimentation et un port Ethernet et de l’autre, vous avez le port HDMI et un port microSD. Ce dernier permet de rajouter une carte pour avoir plus d’espace de stockage, pour enregistrer des émissions ou mettre vos fichiers personnels dessus.

Dans le reste du cyclindre, vous retrouvez le processeur Nvidia Tegra X1+ qui permet d’atteindre la fameuse fluidité tant attendue, et de profiter d’un système d’upscaling 4K pour les programmes diffusés en Full HD. Vous naviguez dans les menus avec la télécommande fournie, un peu grande à notre goût avec un bouton de raccourci pour Netflix uniquement.

L’avantage du Nvidha Shield TV c’est que, Nvidia oblige, vous accédez à la plateforme de cloud gaming GeForce Now. Donc en appairant une manette Bluetooth au Shield TV, vous pouvez jouer aux jeux compatibles présents dans votre ludothèque.

Il y a plein d’autres choses à apprendre sur le Nvidia TV Shield : vous pouvez les découvrir dans le test qui lui est dédié.

Pour comparer le Nvidia Shield TV à d’autres box multimédia, vous pouvez consulter le guide d’achat où se trouvent les meilleures références disponibles actuellement sur le marché.

