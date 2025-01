Xiaomi solde à -50 % son enceinte connectée incluant l’assistant vocal de Google

La Xiaomi Mi Smart Speaker a beau dater de 2021, elle reste un ajout de qualité dans une installation connectée, d’autant que l’assistant vocal Google permet de contrôler de nombreux produits : pour 29,99 euros, ce serait dommage de se priver.

La marque chinoise Xiaomi s’est fait un bon nom chez nous, avec une grande diversité de produits. En plus, ceux-ci sont réputés pour être non seulement fiables, mais aussi avec un bon rapport qualité/prix. Parmi tout ce qu’elle propose, vous retrouvez l’enceinte Bluetooth Mi Smart Speaker à -50% pendant les Soldes. Sûrement son prix le plus intéressant pour agrémenter votre installation connectée.

Pourquoi la Xiaomi Mi Smart Speaker est une bonne idée

La présence de l’assistant vocal Google est un vrai plus

Elle prend en charge le DTS, pour un meilleur son

Une bonne qualité sonore pour son format compact

Vendue généralement à 59,99 euros, la Xiaomi Mi Smart Speaker est soldée en ce moment à 29,99 euros sur le site même de la marque.

Une enceinte qui en impose à tous les niveaux

À la différence d’un Google Nest Mini ou d’un Echo Dot qui épousent la forme de galet, l’enceinte Xiaomi Mi Smart Speaker prend un peu plus de place, ce qui améliore la qualité du son. Elle mesure 10 cm de hauteur pour 15 cm de largeur, ce qui fait qu’elle n’est pas très discrète. Malgré tout, elle se fond bien dans le décor avec un revêtement blanc métallique passe-partout élégant. En plus de ça, elle est robuste, donc vous pouvez pousser le volume sans que le plastique tremble.

Ajoutez à tout ça une petite touche lumineuse sur le sommet grâce à un anneau lumineux dont vous pouvez modifier les nuances et qui s’allume également lorsque vous interpellez Google. Aussi, sur le dessus, vous retrouvez les commandes tactiles qui permettent de contrôler le contenu audio, sans avoir à sortir votre smartphone de la poche.

Une interface de plus pour la maison connectée

Vous l’aurez compris, l’assistant Google est le vrai plus de cette enceinte. Si vous avez déjà d’autres appareils similaires à la maison, son intégration va être très simple puisqu’il suffit de l’ajouter via l’app Home de votre smartphone. Elle va tout de suite se paramétrer en se calquant sur ses collègues, allant même jusqu’à reconnaître votre voix grâce à Voice Match. Les deux micros guettent vos ordres à tout moment et vous pouvez faire tout ce que permet Google, de simples recherches au lancement de playlists sur Spotify, Deezer ou YouTube Music.

Un mot quand même sur ses performances globales : le haut-parleur délivre une puissance de 12W (on ne connait pas la puissance RMS exacte), mais selon Xiaomi, elle peut délivrer un son de 75 dB maximum. Autre point positif, sa compatibilité DTS qui offre un son de meilleure qualité. D’ailleurs, vous pouvez même en acquérir deux et les jumeler pour profiter d’un son stéréo.

Si jamais vous souhaitez découvrir des alternatives parce que cette enceinte ne vous correspond pas ou que vous cherchez quelque chose en particulier, vous pouvez consulter notre guide des meilleures enceintes connectées du moment.

