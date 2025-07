Taillé pour les gamers, ce récent TV QLED en 75″ + 144 Hz revient à moins de 800 € juste avant la fin des soldes

Lancé récemment par TCL, le TV QLED 75P8K est un concentré de technologies : processeur puissant, fréquence de rafraîchissement natif de 144 Hz, multiples compatibilités… Bref, un modèle parfait pour les gamers et amateurs de sport, et que l’on trouve à 799 euros au lieu de 1 299 euros chez Ubaldi en cette fin de soldes d’été.

Cette année, TCL a présenté de nouvelles séries de téléviseurs QLED accessibles qui, malgré leur prix de lancement, proposent plusieurs caractéristiques très recherchées par les gamers et amateurs de films. Par exemple, on trouve dans la série P8K des dalles QLED rafraîchies à 144 Hz, plusieurs ports HDMI 2.1 ou encore des compatibilités avec les principaux formats HDR. En cette fin de soldes d’été, c’est d’ailleurs le modèle de 75 pouces qui nous intéresse, puisque son prix ne dépasse pas les 800 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le TV TCL 75P8K

Une dalle QLED 4K de 75 pouces + 144 Hz

Compatible Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG

Quatre ports HDMI 2.1

Auparavant proposé à 1 299 euros, puis réduit à 999 euros, le TV TCL 75P8K est aujourd’hui disponible en promotion à 899 euros chez Ubaldi grâce au code promo 10TCL3025. Mais grâce à une ODR de 100 euros, valable jusqu’au 22 juillet 2025, ce téléviseur peut vous revenir à 799 euros.

Un téléviseur massif bien équipé

Le TV TCL 75P8K est un modèle qui ne manque pas d’élégance avec son cadre en aluminium brossé ultra-fin, qui laisse toute sa place à l’image. Ses pieds latéraux sont de leur côté très discrets. Ce téléviseur est avant tout une référence assez imposante avec sa dalle de 75 pouces, qui nécessite évidemment un recul suffisant dans la pièce. Cette dalle n’est pas seulement grande, elle offre aussi une qualité d’image qui devrait ravir les amateurs de divertissement.

Cette dalle QLED 4K (3 840 x 2 160 pixels) garantit en effet des contenus précis et réalistes, avec des couleurs vives et de beaux contrastes. Le TV peut aussi compter sur son processeur AiPQ Pro pour optimiser chaque image à l’aide de l’IA et upscaler les contenus en 4K. Ajoutons à cela la prise en charge des principaux formats HDR que sont les Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG ; de quoi profiter de meilleurs contrastes, même dans les scènes sombres ou très lumineuses.

Les gamers sont servis

L’autre point fort de ce TV, et pas des moindres, c’est sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, idéale pour les amateurs de jeux vidéo et de sports qui pourront ainsi profiter d’une excellente fluidité. D’ailleurs, les gamers devraient apprécier la présence de quatre ports HDMI 2.1, qui leur permettront de jouer en 4K@120Hz, voire en 4K@144Hz sur leur console next-gen. Pour couronner le tout, les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran) sont aussi de la partie, de même que la technologie AMD FreeSync.

Coté audio, la marque a opté pour un système 2.1 ONKYO intégré, ainsi que pour des compatibilités Dolby Atmos et DTS Virtual:X. En d’autres termes, vous devriez pouvoir profiter d’un son bien immersif et enveloppant. Enfin, ce TV est animé par le système Google TV, qui s’accompagne sans surprise de Google Assistant et de la fonction Chromecast.

Quels sont les meilleurs TV (OLED ou QLED) en 2025 ?

