La fin d’une ère : Google a arrêté la vente de Chromecast

Les Chromecast vivent leurs derniers instants alors que Google a stoppé leur vente sur ses stores officiels. Mais celles-ci devraient encore être mises à jour cette année pour les nombreux possesseurs de ses clés HDMI

Chromecast avec Google TV 4K // Source : ElR – Frandroid

C’est l’été dernier que Google a annoncé la relève de sa clé HDMI Chromecast avec le Google TV Streamer, une box multimédia plus puissante, mais aussi plus onéreuse.

Six mois après, il semblerait que les produits Chromecast ont vécu leurs dernières heures alors que le produit est maintenant indisponible sur les différents magasins en ligne de Google.

Le Chromecast n’est plus, vive le Google TV Streamer

C’est le site 9to5Google qui a remarqué que les deux modèles de Chromecast, HD et 4K, indiquent désormais une mention indisponible sur le magasin en ligne de Google. La même mention est affichée sur le store français du constructeur, qui redirige alors vers le Google TV Streamer et ses « performances ultra rapides ». Des modèles restent disponibles chez les commerçants et revendeurs tiers, mais les stocks ne devraient pas durer encore très longtemps.

Google avait cessé de produire ses clés HDMI dès l’été dernier en assurant qu’elles seraient encore disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Ce moment est enfin arrivé, mais ce n’est pas pour autant que Google délaisse les actuels possesseurs de Chromecast.

Une mise à jour Android TV 14 à venir

Les Chromecast avec Google TV devraient recevoir cette année une mise à jour d’envergure avec l’arrivée d’Android TV 14. Au programme : meilleures performances, meilleure efficacité énergétique et de la recommandation de contenus grâce à l’IA Gemini.

Google pense cependant que le marché des clés HDMI bon marché est beaucoup trop saturé à une époque où chaque téléviseur propose des fonctionnalités similaires. La firme a donc décidé d’investir dans le secteur des boitiers multimédias dits « premium » comme l’Apple TV ou la Nvidia Shield.

