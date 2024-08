La Nvidia Shield en ligne de mire : pourquoi Google a abandonné la marque Chromecast

La marque Chromecast n’est plus : Google passe le relai au Google TV Streamer, sa nouvelle box TV plus puissante, mais aussi plus chère. Mais pourquoi fallait-il dire au revoir à Chromecast ?

Source : Google

En officialisation son TV Streamer ce mardi, Google a signé la fin de la gamme Chromecast après plus de 11 ans d’existence. Le constructeur en a même profité pour refaire l’historique sur son blog des différents produits qui ont marqué l’histoire de la gamme sur cette dernière décennie.

Pour Google, le format dongle HDMI est maintenant de l’histoire ancienne, place à une box TV plus « premium » aux fonctionnalités plus avancées, pour se poser en véritable alternative aux appareils haut de gamme comme l’Apple TV 4K et la Nvidia Shield.

S’il existe un monde où des modèles Chromecast plus abordables pouvaient coexister avec ce nouveau Google TV Streamer, sa sortie est l’occasion d’un changement stratégique d’envergure pour toute la division Google TV.

Une marché saturé sur l’entrée de gamme

Shalini Govil-Pai, directrice générale d’Android TV et Google TV, a précisé les raisons d’un tel revirement stratégique concernant Chromecast auprès du média The Verge. Pour elle, le marché des clés HDMI à bas prix (entre 30 et 70 euros) est saturé alors que « de nombreux acteurs proposent aujourd’hui des appareils peu coûteux » (on pense à Amazon avec ses Fire Stick, mais aussi Xiaomi et ses Mi Stick et Mi TV Box).

Dans ce contexte, Google a décidé de monter en gamme avec pour inspiration la Nvidia Shield, la box TV ultra performante de Nvidia aux fonctionnalités encore inégalées : « La Nvidia Shield était notre meilleur objectif en termes de rapport prix / performance, et c’est vraiment ce qui va se passer avec notre Google TV Streamer ».

Source : Google

Les deux produits affichent une fiche technique similaire (le Google TV Streamer a même plus de RAM), mais la puce Tegra X1 reste encore plus puissante que le SoC Mediatek choisi par Google, encore 5 ans après. Une différence qui se sentira sur le prix avec un écart de 30 euros qui pourrait faire pencher la balance auprès des consommateurs :

Nous ne savons pas s’il existe une fonctionnalité qui convaincrait les gens d’acheter des produits plus chers, mais le marché nous dit généralement que les gens ne sont probablement pas prêts pour cela.

Ici, on peut évoquer l’upscaling d’image par IA de la Nvidia Shield, une fonctionnalité qui n’est clairement pas un argument massue pour justifier une telle tarification pour le grand public. Mais Google a d’autres tours dans son sac.

Une intégration plus poussée de Gemini

La sortie du Google TV Streamer sera aussi l’occasion pour Android TV de s’enrichir grâce à Gemini, toute la suite de modèles de langage IA de Google. Il sera ainsi possible de résumer les séries ou les films que vous regarderez sur l’appareil et notamment les avis tiers issus de médias et d’utilisateurs, ainsi que des recommandations associées.

Rien de révolutionnaire, mais on sent que Google veut vraiment intégrer son LLM au système de recommandation du TV Streamer et ce, à travers toutes les applications. Ah, et vous pourrez aussi créer des écrans de veille via IA générative. L’appareil se voudra aussi un véritable centre de contrôle pour votre maison connectée, avec le support des protocoles Matter et Thread.

Mais cela suffira-t-il à convaincre les utilisateurs d’investir dans une box TV à 130 euros construite par Google ? Le haut de gamme étant dominé par Apple et Nvidia, avec des produits autrement plus puissants, Google a peut-être sa carte à jouer en abandonnant définitivement la marque Chromecast.