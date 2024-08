Google TV Streamer : les détails techniques qui posent déjà question

Google promet 22% de performances en plus pour sa TV Streamer, un gain qu’on pourrait attribuer à la nouvelle puce qui nous vient de Mediatek. Mais cette nouvelle fiche technique pose déjà quelques questions.

Source : Google

Comme à son habitude, Google n’est pas avare en détails sur les entrailles de son Google TV Streamer, sa nouvelle box TV qui remplacera le Chromecast à sa sortie le 24 septembre 2024.

On sait déjà que Google a doublé la capacité de stockage (32 Go) et surtout la quantité de mémoire RAM (4 Go) tout en promettant jusqu’à 22% de performances en plus. Si une partie de ces gains peut être attribuée à la RAM, il faut aussi compter sur un nouveau SoC pour faire tourner tout ce beau monde.

Google aurait fait le choix de passer chez Mediatek cette année, plus précisément sur une puce de 2021 qui apporte certaines améliorations par rapport au modèle précédent.

Une nouvelle puce (légèrement) plus puissante

C’est l’incontournable Mishaal Rahman de chez Android Authority qui a pu mettre la main sur la fiche technique précise du Google TV Streamer pour confirmer la présence d’une puce Mediatek à l’intérieur de la box. Plus précisément, le SoC MediaTek MT8696.

Celui-ci est notamment présent dans l’Amazon Fire TV Stick 4K Max sorti en 2021 alors qu’une variante plus puissante est proposée sur la version 2023 du stick multimédia. Si on peut reprendre la fiche technique des deux appareils pour deviner celle de celui de Google, il faut savoir que les constructeurs ont le choix de moduler SoC selon leurs besoins.

L’actuel Chromecast avec Google TV utilise une puce Amlogic S905X3 cadencée à 1,9 GHz avec ses quatre cœurs ARM Cortex-A55 et son GPU à 850 MHz. On n’imagine donc que Google a fait le choix de la déclinaison plus puissante de la puce Mediatek pour son nouveau Google TV Streamer, à savoir la MT8696T. Avec ses quatre coeurs à 2 GHz et son GPU à 850 MHz, la fiche technique reste cependant très proche du précédent modèle, quatre ans après.

Des choix étranges de la part de Google

La puce apporte enfin le décodage matériel en AV1, ce codec plus efficient utilisé par de plus en plus de services de streaming et de SVOD. Cependant, pour un appareil qui double son tarif, on se serait attendu à une évolution plus substantielle. Surtout que la box n’embarque pas de Wi-Fi 6E, à l’instar de l’Amazon Fire TV Stick 4K Max de l’année dernière vendu à 80 euros.

Les performances avaient été cependant convaincantes sur la dernière clé multimédia d’Amazon, on peut donc s’attendre à une fluidité et des temps de chargement améliorés cette année.

On sent que Google veut se positionner comme une alternative plus abordable à l’Apple TV 4K 2022 et au Nvidia Shield Pro. À vérifier lors de nos tests.