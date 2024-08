Google dévoile son TV Streamer 4K : adieu le Chromecast, on fait le tour des nouveautés du concurrent de l’Apple TV et de la Nvidia Shield

Quelques jours avant la présentation attendue de ses Pixel 9, Google lève le voile sur son nouveau boitier sous Google TV, le Google TV Streamer (4K). Oubliez la clé Chromecast, Google propose désormais un concurrent de l’Apple TV et de la Nvidia Shield.

Comme dans beaucoup de domaines, Google n’a jamais trouvé sa place ni sa stratégie à long terme. dans nos téléviseurs.

Un coup c’est un système Google TV dédié, puis c’est un boitier Nexus Q abandonné avant même sa commercialisation, puis une simple clé Chromecast la moins chère possible, puis finalement de l’Android TV embarqué avant de changer son nom pour Google TV tout en étant encore basé sur Android. Tout cela en l’espace de quelques années.

Désormais, fini la marque Chromecast et le format « clé » à cacher derrière le téléviseur, Google dévoile un boitier TV concurrent de la Nvidia Shield et de l’Apple TV. La firme veut qu’il trône au milieu de votre salon.

Comme son nom l’indique, le Google TV Streamer (4K) est avant tout un appareil pensé pour l’ère de la SVOD. Avec sa compatibilité 4K HDR10+ et Dolby Vision, le boitier pourra exploiter pleinement YouTube, Netflix, Disney+, Max ou encore Prime Video.

Google ne donne pas les détails des caractéristiques de l’appareil. On sait seulement qu’il tourne sous Android TV OS, intègre 32 Go de stockage et 4 Go de RAM et la marque promet que le processeur est 22 % plus rapide que la génération précédente.

Côté connectique, on nous promet du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.2, un port RJ45 Ethernet Gigabit, un port USB-C pour l’alimentation et un port HDMI 2.1 pour la vidéo.

En lisant tout cela, on se dit que Google a vraiment voulu faire service minimum, d’autant que le câble HDMI 2.1 compatible ne sera même pas fourni dans la boite.

Google mise aussi sur une nouvelle télécommande « vocale ». Elle fonctionne avec deux piles AAA, se connecte en Bluetooth et intègre un microphone pour les commandes avec Google Assistant.

Il faut noter que Google a placé les boutons de réglage du volume en façade, avec un bouton dédié à Netflix et un autre pour YouTube.

…et à domotique

Le Google TV Streamer peut aussi servir de centre domotique pour votre maison connectée. Pour cela, le boitier intègre un routeur Thread et hub Matter. Le tout repose évidemment sur le service Google Home.

Vous devriez notamment pouvoir contrôler l’automatisation de votre foyer, les lumières ou encore les caméras de surveillance directement depuis l’interface de Google TV.

Encore un peu de patience

Le Google TV Streamer sera disponible à partir du 24 septembre au prix de 119 euros.

On peut se demander pourquoi la marque dévoile si tôt ce produit au milieu de l’été, avant même sa conférence dédiée aux Google Pixel 9, alors que son boitier sortira visiblement plusieurs semaines après les smartphones.

Peut-être que la firme ne veut pas que le lancement de son boitier TV soit éclipsé par la sortie des iPhone prévue à la fin du mois de septembre.