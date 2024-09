Le nouveau Google TV Streamer est désormais disponible en France

Avis aux amateurs : après sa présentation cet été, le Google TV Streamer est enfin disponible. Plus imposant que les Chromecast, il est aussi plus évolué.

Google TV Streamer // Source : Montage Frandroid

Annoncé début août, le nouveau dispositif Google TV Streamer est maintenant disponible, et le premier à proposer la version 14 du système. Cette mise à jour a été présentée lors de la conférence Google I/O en mai dernier.

Vendu à un tarif de 119 euros, le Google TV Streamer vient remplacer les boîtiers Chromecast.

Modèle Google TV Streamer Dimensions 161,6 mm x 75,6 mm x 26,7 mm Compatible HDR Dolby Vision, HDR10, HDR10+ Système d’exploitation (OS) Google TV Assistant vocal Google Assistant Boutique d’applications Oui Fiche produit

Que propose le Google TV Streamer ?

Par rapport aux précédents dispositifs Chromecast, il arbore un design beaucoup plus imposant, se présentant sous la forme d’un gros galet avec des lignes particulièrement épurées et une couleur porcelaine. Ses dimensions sont de 161,6 x 75,6 mm pour 26,7 mm de hauteur et un poids d’un peu plus d’un kilogramme.

Il est associé à une télécommande dotée d’un microphone pour un contrôle plus aisé. Et si vous ne savez pas où cette petite télécommande se trouve chez vous, vous pourrez appuyer sur un bouton situé à l’arrière du Google TV Streamer pour la faire sonner. Sinon, vous pouvez toujours demander vocalement à Google « Trouve ma télécommande ».

Source : Google

Le Google TV Streamer promet une image avec une définition Ultra HD (à 60 images par seconde) avec une compatibilité HDR étendue qui supporte les formats HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. C’est très intéressant pour exploiter tous les contenus HDR disponibles sur les différentes plateformes de streaming alors que certains téléviseurs et vidéoprojecteurs peuvent accuser des limites dans ce domaine. Côté audio, on peut compter sur une compatibilité avec les formats Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos.

Le boîtier est Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.1. Il embarque une mémoire interne de 4 Go et 32 Go d’espace de stockage. Pour le relier à un téléviseur ou un vidéoprojecteur, Google a implanté une sortie HDMI 2.1. Un port Ethernet est également disponible pour le réseau.

Google TV Streamer // Source : Google

Côté domotique, le Google TV Streamer supporte le protocole Matter, ce qui lui permet de s’interfacer avec des dispositifs compatibles. Ce n’était pas le cas des précédents boîtiers Chromecast. Bien entendu, il prend en charge tous les objets connectés Google, y compris les caméras et les enceintes connectées.

Google surfe sur la réussite de son OS, puisque Google TV est actuellement utilisé par plus de 270 millions de personnes à travers le monde. En outre, plusieurs nouveautés sont à prévoir pour le système.