Android TV 14, la botte secrète du Google TV Streamer

Le Google TV Streamer sera le premier appareil à supporter Android TV 14, une mise à jour d’envergure qui participe aux nombreuses améliorations du boitier, notamment ses performances.

Source : Google

C’est cette semaine que Google a choisi pour dévoiler son TV Streamer, son boitier multimédia qui signe la fin de la marque Chromecast. En abandonnant le format clé HDMI pour une véritable box TV à exposer fièrement dans son salon, Google veut monter en gamme et proposer une expérience de divertissement enrichie.

Cela passe par un gain de performance bien mérité, mais également des fonctionnalités qu’il nous tarde de tester, comme l’intégration de Google Home ainsi que Gemini, son modèle de langage IA. Et même si les premières révélations sur la puce qui fera tourner l’appareil nous ont posés question, il semblerait que le Google TV Streamer se repose aussi sur les améliorations d’Android 14 TV. Mais quelles sont-elles ?

Le premier appareil à supporter Android TV 14

La nouvelle a été confirmée, sans surprise, par Mishaal Rahman auprès du site Android Authority : le Google TV Streamer sera le premier appareil à faire tourner Android TV 14. Le système avait été annoncé lors de la Google I/O en mai dernier, promettant son lot de nouveautés et améliorations.

Si Google promet 22% de performance en plus, c’est en partie du à Android TV 14 qui promet « une expérience télévisuelle plus rapide et plus réactive » avec notamment une réduction du temps de démarrage du système et de l’interface ainsi qu’une fluidité améliorée lors de la navigation. Le système promet aussi de prendre 20% moins d’espace de stockage selon Rahman.

Nous avions déjà connaissance de quelques autres nouveautés dévoilées par Google en printemps dernier, comme la présence de deux nouveaux modes d’alimentation pour réduire la consommation énergétique de l’appareil lorsqu’il est en veille. On peut aussi se féliciter de l’arrivée du mode picture-in-picture, de nouvelles options pour l’accessibilité (modes de couleurs, mise en forme des sous-titres, etc.) et de la fameuse fonctionnalité pour trouver sa télécommande en pressant un bouton sur son appareil.

L’intégration de Google Home, une nouveauté de Android TV 14 // Source : Google

On imagine qu’Android TV 14 pourrait donner une seconde jeunesse aux téléviseurs un brin vieillissants et même, aux appareils Chromecast encore sur le marché. Ces derniers ont été mis à jour sur Android TV 12 presque un an après l’annonce de cette version, il faudra donc être patient. À moins que Google en fasse un véritable argument commercial pour son TV Streamer et le rendre exclusif à sa prochaine box TV.