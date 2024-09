Google TV en pleine expansion : 270 millions d’utilisateurs et des nouvelles fonctionnalités

L’écosystème Google TV connaît une croissance assez fulgurante, atteignant désormais 270 millions d’appareils actifs mensuellement. Cette progression spectaculaire, avec 120 millions de nouveaux utilisateurs depuis janvier 2023, marque l’attrait grandissant pour cette plateforme de divertissement connectée. Explications au lendemain de la disponibilité du nouveau boîtier Google TV Streamer et de l’annonce d’une mise à jour à venir.

Google TV // Source : Google

Le géant américain particulièrement connu pour son moteur de recherche, son système Android pour les smartphones et depuis quelques années maintenant pour la plateforme de divertissement Google TV n’a pas fini de faire parler de lui. Concernant ce dernier service, sa montée en puissance s’est considérablement accélérée ces dernières années. En effet, non seulement la firme propose ses accessoires TV Chromecast mais a aussi réussi à être intégré dans de nombreux téléviseurs et plus récemment des vidéoprojecteurs pour différentes marques dont Sony, Philips, TCL, Epson, Xgimi, Dangbei, et bien d’autres. Cette diversité d’options permet aux consommateurs d’accéder à Google TV selon leurs préférences et leur budget.

Alors que le système comptait 80 millions d’utilisateurs en 2021, puis 110 millions en 2022, il a connu un bond remarquable en 2023 et 2024. Cette croissance exponentielle s’explique par plusieurs facteurs. Google TV étend sa présence à de nouveaux marchés, notamment en Asie du Sud-Est. Des pays comme la Thaïlande, l’Indonésie, le Vietnam et les Philippines ont récemment accueilli la plateforme, élargissant ainsi sa base d’utilisateurs.

Le nouveau boîtier Google TV Streamer est désormais disponible

Annoncé début août, le nouveau dispositif Google TV Streamer est maintenant accessible et le premier à proposer Android TV 14 présenté lors de la conférence Google I/O en mai dernier. Proposé à un tarif de 119 euros, il vient remplacer les boîtiers Chromecast.

Source : Google

Par rapport à ces derniers, il arbore un design beaucoup plus imposant se présentant sous la forme d’un gros galet avec des lignes particulièrement épurées avec une couleur porcelaine. Il mesure 161,6 x 75,6 mm pour 26,7 mm de hauteur et un poids d’un peu plus d’un kilogramme. Il est associé à une télécommande dotée d’un microphone pour un contrôle plus facile. Si vous ne savez pas où elle est, il y a un bouton à l’arrière du Google TV Streamer pour la faire sonner. Sinon, vous pouvez toujours demander vocalement à Google « Trouve ma télécommande ».

Source : Google

Le Google TV Streamer promet une image avec une définition Ultra HD à 60 images par seconde avec une compatibilité HDR étendue supportant les formats HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. C’est très intéressant pour exploiter tous les contenus HDR disponibles sur les différentes plateformes de streaming alors que certains téléviseurs et vidéoprojecteurs peuvent accuser certaines limites dans ce domaine. Côté audio, on peut compter sur une compatibilité avec les formats Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos.

Le boîtier est Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.1 embarquant une mémoire interne de 4 Go et 32 Go d’espace de stockage interne. Pour le relier à un téléviseur ou un vidéoprojecteur, il y a une sortie HDMI 2.1. Un port Ethernet est également disponible pour le réseau.

Google TV Streamer // Source : Google

Côté domotique, le Google TV Streamer supporte le protocole Matter permettant ainsi de s’interfacer avec des dispositifs compatibles. Ce n’était pas le cas des précédents boîtiers Chromecast. Notez qu’il prend bien entendu en charge tous les objets connectés Google y compris les caméras, les enceintes connectées.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations pour tous les appareils sous Google TV

Pour accompagner cette croissance et son nouveau dispositif, Google a déployé une mise à jour majeure de sa plateforme, introduisant plusieurs fonctionnalités innovantes. Notez qu’il n’est pas nécessaire de disposer du Google TV Streamer pour en profiter puisque cette mise à jour sera également disponible pour tous les appareils animés par le système Google TV.

Ainsi, Google TV veut s’imposer comme un hub central pour la maison connectée. Il sera donc possible de contrôler l’ensemble des appareils domotiques présents dans l’habitation directement depuis le téléviseur ou le vidéoprojecteur. Les caméras pourront aussi afficher une image directement sur l’interface. Si on utilise une sonnette connectée, une notification se présente en mode Picture-in-picture à l’écran. Google indique que cette fonction ne sera pas seulement réservée à ses appareils mais que d’autres fabricants pourront aussi en profiter.

L’IA de Google fait son entrée dans l’écosystème Google TV, apportant des recommandations personnalisées plus pertinentes. Elle permet également de générer des résumés détaillés de films et de séries, ainsi que des critiques et des analyses.

Google TV // Source : Google

Des fonds d’écran personnalisés pourront également être générés simplement à partir d’une requête.

Google TV // Source : Google

En outre, une nouvelle application baptisée Google TV Freeplay proposera 150 chaînes gratuites, enrichissant considérablement l’offre de contenu accessible, le tout sans abonnement. Enfin, les amateurs de sport bénéficieront d’une page dédiée dans l’onglet « Pour vous », centralisant les informations et les diffusions sportives.

Google TV // Source : Google

La mise à jour sera disponible dans les prochaines semaines. Google n’a pas précisé si toutes les fonctionnalités seront immédiatement accessibles en France.