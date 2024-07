Google TV Streamer : un Wi-Fi encore décevant sur la relève du Chromecast ?

La prochaine box TV de Google se dévoile un peu plus grâce une nouvelle fuite qui semble confirmer la présence d'un port ethernet, mais aussi un Wi-Fi qui devrait pas s'améliorer cette année.

On vous révélait la semaine dernière les plans de Google pour la relève du Chromecast, sa clé HDMI dédiée au streaming. C’est une véritable box multimédia, plus proche de l’Apple TV, que la firme préparerait tout en abandonnant le nom Chromecast.

Les spécifications techniques fuitent au compte-goutte et semblent confirmer le revirement stratégique de ce « Google TV Streamer ».

Un boitier multimédia avec port Ethernet

Ce sont encore les indiscrétions de 9to5Google qui précisent certaines des caractéristiques de cette future « box multimédia ». Selon une récente certification de la FCC, une mise en situation d’un produit avec pour identifiant GRS6B révèle la présence d’une connectique enrichie.

D’une part, on retrouve pour la première fois chez Google un port Ethernet. Tous les Chromecast sont vendus de base pour être utilisés via le réseau Wi-Fi, il est nécessaire de passer à la caisse pour s’offrir un adapteur Ethernet pour Google TV (actuellement en rupture de stock à l’heure où nous écrivons ces lignes).

L’ajout d’une connexion filaire est bienvenu de la part de Google pour streamer des flux vidéo et audio de plus en plus gourmands via la 4K et la HDR. On attend cependant deux choses à confirmer : si ce port arrivera en option comme sur l’Apple TV 4K et si la bande passante sera bien d’un Gigabit et non 100 Mb/s comme c’est encore le cas sur certains téléviseurs.

À noter que le schéma indique aussi la présence d’un port USB, on ne sait pas encore si celui-ci servira d’alimentation à l’instar du Chromecast ou non.

Pas de Wi-Fi 6, mais une compatibilité Thread

La FCC révèle aussi que ce Google TV Streamer n’offrira pas de Wi-Fi 6 et conservera la norme Wi-Fi 5 en 5 GHz. C’est certainement une petite déception alors que le Wi-Fi 7 commence tout juste à pointer le bout de son nez.

On peut cependant s’attendre à une compatibilité avec le protocole radio Thread, pour communiquer naturellement avec les appareils de votre maison connectée. Celui-ci est déjà présent dans les derniers Mac et iPad et sera aussi intégré au prochain Pixel 9.

Le boitier multimédia de Google devrait être dévoilé dans son entièreté le 13 août en même temps que l’annonce de ses prochains smartphones de la gamme Pixel.