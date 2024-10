Les Chromecast vont recevoir la meilleure fonctionnalité du Google TV Streamer, voici comment l’activer

Excellente nouvelle pour les propriétaires d’appareils Chromecast, Google déploie l’une des fonctionnalités les plus pratiques de son Google TV Streamer vers les anciens dongles : le panneau domotique Home Panel.

Home Panel sur le Google TV Streamer // Source : William ZIMMER / FrAndroid

En septembre dernier, le Google TV Streamer arrivait sur le marché pour remplacer les Chromecast précédents, et apportait quelques nouveautés très intéressantes, dont notamment un panneau de contrôle nommé Home Panel.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de contrôler leurs appareils connectés directement depuis l’interface de leur télévision. Accessible via le menu des paramètres rapides de Google TV ou d’une touche personnalisable sur la télécommande, le panneau domotique offre un accès simplifié à la gestion des lumières, thermostats, serrures et flux de caméras de surveillance. Alors qu’on pensait qu’elle serait exclusive au nouveau produit, Google va finalement la déployer pour les utilisateurs participants au programme Public Preview de Google Home.

Pour accéder à cette nouvelle fonction, les utilisateurs doivent d’abord s’inscrire au programme Public Preview de Google Home. Pour cela, il suffit d’ouvrir l’application Google Home sur son smartphone, d’accéder aux paramètres, puis de rejoindre le programme Public Preview. Les utilisateurs peuvent également s’inscrire via le site home.google.com.

Il faut noter qu’un délai d’environ 24 heures peut être nécessaire avant que les fonctionnalités expérimentales ne deviennent accessibles.

Google a établi plusieurs conditions préalables pour utiliser le Home Panel. L’utilisateur doit être propriétaire ou membre d’un foyer dans l’application Google Home, et son profil Google TV doit en faire partie. L’appareil Google TV doit aussi être en mode standard (c’est-à-dire non restreint aux applications ou en mode basique), et au moins un appareil connecté, autre que le Google TV, doit être présent dans le foyer. Les profils enfants ne sont pas compatibles avec cette fonction.

Home Panel sur le Google TV Streamer // Source : William ZIMMER / FrAndroid

Bien que le Google TV Streamer soit appelé à remplacer progressivement les Chromecast avec Google TV, les propriétaires actuels d’appareils Chromecast ont toutes les raisons de conserver leur appareil. En effet, Google a confirmé que ces derniers recevront Android TV 14, apportant avec lui les fonctionnalités d’IA et les notifications d’appels du système d’exploitation.

Malheureusement, cette mise à jour n’ajoute pas la compatibilité Matter aux anciens appareils. Le panneau fonctionne plutôt comme un widget Google Home, permettant au Chromecast de transmettre les commandes via l’application Google Home pour contrôler les appareils connectés.

