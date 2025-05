Android Auto fait sa révolution : bien plus qu’un GPS, voici la nouvelle expérience embarquée

Google vient de dévoiler de belles nouveautés pour Android Auto et Android Automotive OS. Vidéo, météo et jeux : de quoi rendre l’expérience encore plus complète.

Android Automotive chez Renault

À l’occasion de la Google I/O 2025, le géant de Mountain View a levé le voile sur une série de nouveautés intéressantes pour Android Auto et Android Automotive. Et pour une fois, ce ne sont pas seulement les fonctions de navigation ou de messagerie qui retiennent l’attention, mais bien les loisirs embarqués : vidéo, jeux, météo ou même navigation web s’apprêtent à changer d’échelle.

Des vidéos et des jeux dans la voiture

L’annonce phare, c’est sans doute l’extension du support vidéo sur Android Auto. Google officialise la prise en charge des applications vidéo… à condition que la voiture soit à l’arrêt, évidemment. Cette nouveauté arrivera avec Android 16. Il sera également possible de lire une vidéo en conduisant, mais seul le son sera diffusé.

Android Auto et Android Automotive OS

Google ouvre aussi la voie aux jeux vidéo. On ne parle pas ici de jeux AAA, mais de titres simples, accessibles via le Google Play Store, et jouables directement sur l’écran central, à condition encore une fois que le véhicule soit stationné. La firme cite Beach Buggy Racing 2, Angry Birds 2, Farm Heroes Saga ou encore Candy Crush Soda Saga comme démonstration, mais promet un écosystème plus large grâce à une API dédiée aux développeurs.

MINI Countryman : l’aventure 100% électrique Et si vous mettiez un peu d’aventure dans votre week-end ? Rien de plus simple avec le MINI Countryman, il vous suffit de réserver votre essai dès maintenant en ligne ou dans votre MINI Store le plus proche.

Les jeux arriveront également sur Android Automotive (comme sur la R5 électrique par exemple), sans avoir besoin d’un smartphone. Pour le moment, cette fonction est à l’état de bêta. On a aussi le droit à une nouvelle interface pour les app audio.

Nouvelle interface pour certaines applications

Comme on peut le voir sur l’illustration, Google commence à unifier l’expérience entre Android Auto et Android Automotive OS, car certaines fonctions sont disponibles sur l’un, mais pas sur l’autre. À terme, les deux systèmes devraient être identiques.

Vers un Android Auto plus ouvert

Autre changement important : l’ouverture de nouvelles catégories d’applications dans le Play Store pour Android Auto. Après les cartes, la messagerie, les navigateurs ou encore la musique, ce sont désormais les apps météo qui auront droit de cité. Les apps météo sortent ainsi de leur phase bêta et peuvent être proposées par tous les développeurs, dès aujourd’hui. Les applications de messagerie, déjà disponibles sur Android Auto, arriveront bientôt sur Android Automotive.

Côté développement, l’unification progresse : il est désormais possible de proposer un seul APK qui fonctionne à la fois sur Android Auto et Android Automotive OS, avec une meilleure prise en charge du design adaptatif. Les développeurs pourront tester leurs apps via Firebase Test Lab, sans avoir besoin d’un véhicule physique.

Gemini dans la voiture : un rappel

Déjà abordé dans un précédent article sur Frandroid, l’arrivée de Gemini dans Android Auto (et dans Android Automotive OS) marque un tournant dans l’intégration de l’IA dans les véhicules. Capable de résumer des messages, de proposer des trajets alternatifs ou de traduire des contenus à la volée, l’agent conversationnel de Google devient un copilote virtuel de plus en plus complet.

Volvo, comme l’a confirmé la conférence, sera l’un des premiers constructeurs à l’intégrer nativement dans ses modèles à venir, à commencer par l’EX90.