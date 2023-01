Nanoleaf lance des interrupteurs connectés, mais ne veut pas que vous y touchiez

Nanoleaf est présent au CES 2023 pour présenter ses nouveautés en matière d'éclairage connecté. Cette année signe l'arrivée des premiers produits compatibles Matter, mais aussi d'interrupteurs connectés qui peuvent apprendre vos habitudes pour s'automatiser.

Durant quelques jours a lieu à Las Vegas le CES 2023, plus grand salon du monde consacré aux nouvelles technologies. Pour l’occasion, Nanoleaf a annoncé de nouveaux produits d’éclairage connecté, compatibles Matter et notamment des interrupteurs connectés vraiment intelligents. Nanoleaf a également présenté sur ce salon un kit pour les téléviseurs permettant de recréer l’effet Ambilight des TV Philips.

Les nouveaux interrupteurs intelligents de Nanoleaf

Dévoilée pour la première fois au CES 2020, la gamme Sense+ existe désormais : elle se compose d’un interrupteur câblé, un autre sans fil ainsi qu’un « pont d’apprentissage » pour lesdits interrupteurs, baptisé Nala. Des appareils qui « sont dotés de capteurs de mouvement et d’éclairage ambiant intégrés qui permettent de personnaliser l’éclairage de toute la maison, en l’automatisant en fonction de vos routines quotidiennes et de vos horaires personnels », précise Nanoleaf dans son communiqué. En d’autres termes, pour être utilisés, ces interrupteurs n’ont pas vocation à être touchés physiquement.

À noter que le pont Nala fait aussi office de routeur filaire et de veilleuse.

Nala est en réalité le nom donné par Nanoleaf à son assistant intelligent autoapprenant. À l’aide de votre routine, Nala apprend vos préférences et peut créer des automatismes « pour vous offrir un éclairage parfait, exactement quand, comment et où vous le souhaitez ». Cet assistant peut prévoir quand vous voudrez allumer ou éteindre vos lumières et le faire à votre place. Le tout en adaptant la couleur et l’intensité des lumières contrôlées. Nala peut aussi prévoir les mouvements et changements de pièce que vous effectuez chez vous. Concrètement, le système n’effectue pas les changements tout seul, cependant il suggère des paramètres dans l’application Nanoleaf, pour en garder constamment le contrôle.

Nanoleaf indique par ailleurs que les ponts Shapes, Elements, Lines seront mis à jour pour être rendus compatibles avec Thread — le protocole dédié aux objets connectés qui permet de les connecter entre eux sans passer par le Bluetooth ou le Wi-Fi pour réduire la latence lorsqu’on les active. La compatibilité avec l’assistant Nala est aussi prévue prochainement.

Nanoleaf embrasse complètement Matter

Les interrupteurs connectés fonctionnent avec Thread et sont compatibles Matter. Matter, c’est un protocole pour les objets connectés sortis il y a deux mois. Pour rappel, il permet d’unifier les différents écosystèmes (Google Home, HomeKit, Amazon Alexa, etc.) et de rendre les objets connectés interopérables. Cela permet de créer des scénarios complexes avec plusieurs appareils connectés.

Le PDG de la société Gimmy Chu a déclaré à The Verge que l’ensemble de la gamme de panneaux et barres modulaires de Nanoleaf sera mis à jour vers Matter. On pourra alors les connecter à une ou plusieurs applications de gestion des objets connectés, comme SmarThings de Samsung. Il affirme par ailleurs que les produits Sense+ fonctionnent avec tous les autres produits Nanoleaf et seront par la suite compatibles avec tous les produits d’éclairage Matter.

Les interrupteurs connectés Sense+ seront commercialisés à partir du troisième trimestre 2023 et Chu dit viser un prix d’environ 20 dollars pour l’interrupteur sans fil et 50 dollars pour sa version câblée.

