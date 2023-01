Plus besoin d’Ambilight avec ce kit TV 4D lumineux à 100 dollars

Au CES 2023, Nanoleaf lance un nouveau kit lumineux permettant de donner une sensation d'affichage étendu autour d'un téléviseur, à l'instar de l'Ambilight de Philips.

Avec son Ambilight, Philips a créé un phénomène. Ces bandes de lumière à l’arrière des téléviseurs de la marque permettent de donner la sensation que l’image s’étend sur le mur. En plus d’avoir un effet visuel très chouette, cela permet également d’avoir une source lumineuse indirecte derrière l’écran, et ainsi diminuer la fatigue oculaire.

Comme tout le monde n’a pas forcément de TV Philips, certaines marques se sont engouffrées sur ce marché pour proposer des solutions alternatives, avec plus ou moins de succès. À l’occasion du CES 2023, Nanoleaf dévoile Nanoleaf 4D, un kit pensé pour « pousser votre divertissement en dehors de l’écran ».

Un kit muni d’une caméra

Le kit 4D TV Smarter Kit de Nanoleaf comprend une caméra ainsi qu’une bande de LED colorées. La nouvelle technologie Sync+ de Nanoleaf s’occupe de synchroniser les couleurs affichées à l’écran, captées par la caméra, avec la bande de LED pour donner un côté plus immersif à l’image. Quatre modes différents sont disponibles pour adapter jusqu’à 50 zones de la bande lumineuse.

La bande de LED s’installe derrière le téléviseur grâce à des supports et des adhésifs. La caméra quant à elle peut aussi bien se poser au-dessus du téléviseur qu’en dessous. Un petit boitier — compatible Matter — s’occupe de faire la liaison entre l’éclairage et la caméra.

Le plus intéressant est que cette technologie permettra dans un avenir proche de synchroniser non seulement ces bandes lumineuses avec l’image du téléviseur, mais également tous les autres éclairages Nanoleaf. Comme on peut le voir sur l’image illustrant cet article, il devient alors possible de créer un effet impressionnant sur un mur complet en y ajoutant un certain nombre de Nanoleaf Lines. Ne vous y trompez pas néanmoins : avec ses 55 Lines, le rendu ci-dessus coûterait plus de 1000 euros à installer.

De son côté, le kit Nanoleaf 4D comprenant la caméra et une bande lumineuse à accrocher derrière votre TV est annoncé à 100 dollars, un prix bien plus abordable. Son lancement est prévu au deuxième trimestre 2023 avec deux dimensions différentes : l’une pour les téléviseurs de 55 à 65 pouces et l’autre pour les TV de 65 à 85 pouces.

Pour celles et ceux ayant déjà des éclairages Nanoleaf, la caméra sera vendue séparément. Son prix n’est pas encore connu.

