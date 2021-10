Nanoleaf Lines : les nouveaux éclairages que vous verrez derrière vos streamers préférés

Nanoleaf lance une nouvelle gamme d'éclairages intelligents avec des barres lumineuses qui peuvent afficher deux couleurs en même temps. Les Nanoleaf Lines peuvent aussi se synchroniser avec votre musique.

Nanoleaf a toujours une idée pour égayer vos intérieurs. Après avoir lancé les dalles lumineuses connectées hexagonales, carrées, triangulaires ou dernièrement avec effet bois pour réchauffer l’intérieur, le spécialiste de l’éclairage intelligent dévoile cette fois des barres lumineuses.

C’est une toute nouvelle gamme qui fait son apparition au catalogue de Nanoleaf. Les Nanoleaf Lines s’apparentent à un format de néons que vous allez pouvoir agencer comme vous l’entendez (avec des angles jusqu’à 60°, car les barres sont totalement modulaires. Elles promettent des millions de couleurs à afficher sur les deux zones proposées sur chacune. Vous pourrez ainsi faire des associations de couleurs, un peu à l’image de ce que Philips Hue a proposé récemment sur ses rubans LED et barres.

Des ambiances selon vos envies

Avec ses barres Lines, la firme espère séduire ceux qui sont peu attirés par l’aspect plus massif des dalles habituelles et veulent quelque chose de plus élégant. Les Lines reprennent les mêmes fonctionnalités, telles que le choix de l’éclairage selon le moment de la journée et l’activité, des scènes dynamiques préréglées comme Neon Dreams ou Kaleidoscope si vous souhaitez jouer ou regarder un film. Au total, 19 scènes sont prédéfinies pour les Lines dont 7 rythmiques pour répondre au rythme de votre musique (22 au choix au total). Depuis l’app Nanoleaf, il sera possible d’en ajouter des milliers et de les personnaliser.

Source : Nanoleaf Les nouvelles barres lumineuses Nanoleaf Lines // Source : Nanoleaf

La fonction Screen Mirror va accentuer l’immersion si vous positionnez vos Lines derrière un écran. Elle va synchroniser les couleurs et l’animation à vos contenus. Quatre modes seront proposés pour mettre l’accent sur l’immersion, l’animation ou l’ambiance fluide, avec des couleurs réparties sur les deux zones du produit à votre convenance.

Comme toujours, les produits Nanoleaf se connectent en Wifi via l’application. Vous pouvez les piloter manuellement avec le contrôleur présent ou vocalement avec Siri (Apple HomeKit), Google Assistant et Amazon Alexa. Les Lines s’intègrent aussi aux installations IFTTT et SmartThings de Samsung. La fonction Layout Detect enregistre automatiquement la forme que vous avez donnée à votre installation pour parfaitement diffuser la couleur.

Des produits prêts pour la maison connectée de demain

Comme les produits Nanoleaf Essentials traditionnels, Lines vient élargir l’écosystème Thread pour des connexions rapides entre les appareils. Une fois appairées, les barres lumineuses s’ajoutent au réseau Thread et peuvent alors communiquer avec tous les appareils de la maison embarquant la technologie qui tend à se développer rapidement. Nanoleaf veut ainsi devenir un routeur pour piloter la maison connectée de demain. Le protocole Matter sera également bientôt compatible via une mise à jour attendue en début d’année prochaine. Vous n’aurez ainsi pas besoin de hub supplémentaire pour les piloter.

Nanoleaf a également prévu des accessoires vendus séparément pour personnaliser le design et clipser les barres facilement.

Prix et disponibilités des Nanoleaf Lines

Les Nanoleaf Lines sont disponibles en précommande sur le site de Nanoleaf avec des prix en fonction des packs et seront expédiées à compter de la fin novembre. Les accessoires seront disponibles début 2022.