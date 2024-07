1,1 MWh en un clin d’œil : la charge ultra-rapide des poids lourds devient une réalité

L’opérateur de bornes de recharge Milence a testé avec succès la recharge à 1,1 MWh sur un camion électrique. La firme prévoit de développer des bornes capables de délivrer une telle puissance au cours des prochains mois.

Si certains automobilistes ont encore peur de ne pas pouvoir recharger leur voiture électrique, cela est pourtant de moins en moins un problème. Au contraire, car les bornes sont aujourd’hui très nombreuses en France et en Europe.

Une charge ultra-puissante

En effet, on en compte aujourd’hui bien plus de 100 000 réparties dans l’Hexagone, et leur développement se poursuit encore. Mais qu’en est-il des poids lourds ? Car le marché des camions électriques accélère également de plus en plus, puisque de nombreux constructeurs se positionnent, comme Renault, Volvo ou encore MAN. Nous avions d’ailleurs eu la chance de tester son premier modèle électrique, le eTGX, affichant une autonomie de 400 km en une seule charge.

Mais encore faut-il pouvoir recharger ces engins, alors que certains comme le Tesla Semi peuvent encaisser pas moins de 1 MWh, ce qui correspond à 1 000 kWh environ. Et cela grâce aux Megachargeurs, développés par le constructeur. Et les autres poids lourds, peuvent-ils faire aussi bien ? La réponse est oui, et ce grâce aux opérateurs qui continuent d’innover dans ce domaine. C’est par exemple le cas de Milence, qui a récemment ouvert sa première station de charge pour poids lourds en France.

Si cette dernière se limite à 400 kW, ce qui est déjà très élevé, l’entreprise vient d’annoncer avoir réussi à recharger un camion à une puissance de 1,1 MWh dans un communiqué tout juste publié. Un chiffre impressionnant, qui devrait permettre selon la firme, en partenariat avec Power Electronics, de réduire le temps nécessaire pour la recharge de 90 % approximativement. Ce qui est évidemment loin d’être négligeable, surtout pour les chauffeurs qui ont besoin d’aller vite pour effectuer leurs livraisons.

Pour l’heure, la borne qui vient d’être testée par Milence n’est pas encore disponible pour un usage régulier, puisqu’il ne s’agit que d’un test. Ce dernier a été réalisé avec un prototype de camion électrique Mercedes-Benz eActros 600, mais donnera sans doute bien lieu à un déploiement massif au cours des prochaines années. Et pour cause, Milence avait déjà annoncé que sa station près de Rouen profiterait de la technologie Megawatt Charging System (MCS) un peu plus tard.

Une vraie avancée

L’entreprise, fondée en 2022 et qui est en fait une joint-venture entre Traton Group, qui possède MAN, Daimler, maison-mère de Mercedes ainsi que de Volvo rappellent les caractéristiques de cette technologie. Cette dernière permet en théorie d’atteindre pas moins de 3,75 megawatts en courant continu. Avec une puissance de 1 440 kW, il est possible de recharger la batterie d’un camion électrique en seulement une trentaine de minutes, comme pour une voiture. De quoi réduire le temps passé à la borne.

Cette nouvelle technologie de charge rapide sera exposée au salon d’Hanovre qui se déroulera au mois de septembre prochain, tandis que la date d’arrivée de la première borne sur les routes n’a pas été communiquée. Quoi qu’il en soit, l’entreprise ne sera pas seule sur ce segment, puisque son concurrent ABB a également testé un dispositif similaire, ayant permis de recharger un poids-lourd en une demi-heure seulement également. Et la firme américaine ChargePoint veut même faire encore mieux.

Elle a en effet annoncé le déploiement de chargeurs capables d’atteindre les 2 000, voire 3 000 kWh aux États-Unis. Pour mémoire, l’Union européenne va imposer l’installation d’au moins une borne de recharge rapide pour les poids lourds tous les 120 kilomètres sur ses principales autoroutes. Ces dernières devront également être équipées d’un terminal de paiement par carte bancaire, comme pour celles destinées aux voitures particulières. Et ce afin de faciliter leur usage pour tous les conducteurs, alors que la Norvège a déjà adopté cette solution depuis quelques temps.