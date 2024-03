Cette borne peut recharger l’immense batterie d’un camion électrique aussi rapidement qu’une Tesla

Si la norme "CCS" (pour "Combined Charging System") est utilisée pour la recharge des voitures électriques, les camions ont besoin de plus de puissance pour recharger leurs énormes batteries. C'est ce qui est prévu avec la norme MCS ("Megawatt Charging System"), et un test a permis de charger un poids-lourd en 30 minutes, aussi rapidement qu'une voiture électrique type Tesla. Voici tous les détails.

En Europe et aux États-Unis, les bornes rapides (en courant continu) reposent sur la norme CCS (pour « Combined Charging System »), qui permettent l’interopérabilité des voitures électriques avec des recharges allant jusqu’à 400 kW et 500 ampères. C’est largement suffisant pour recharger ce type de véhicule, mais les poids-lourds nécessitent d’aller plus loin.

C’est pour cela qu’une norme dédiée est à l’étude, baptisée MCS, pour « Megawatt Charging System ». L’intitulé est assez transparent : l’idée est de pousser (voire dépasser) la puissance jusqu’au mégawatt, soit 1 000 kW. Un test en conditions réelles vient d’être réalisé par ABB, un fabricant de bornes, et les résultats sont prometteurs.

Une recharge en 30 minutes

C’est un communiqué de la marque qui nous l’apprend : très concrètement, un camion électrique de la marque MAN s’est rechargé de 10 à 80 % en 30 minutes seulement, soit le score d’une voiture électrique traditionnelle, comme une Tesla par exemple.

Seule différence : là où une Tesla dispose d’une batterie d’une capacité comprise en général entre 50 et 80 kWh, ce camion renferme un pack de… 534 kWh ! Concrètement, les 374 kWh récupérés permettent, d’après la marque, de parcourir entre 300 et 400 km en conditions réelles.

En termes de puissance, si le mégawatt n’a pas été atteint, la borne a tout de même délivré jusqu’à 700 kW et 1 000 ampères, un score déjà remarquable, que peu de bornes peuvent atteindre aujourd’hui. Notons que ce n’est qu’un prototype, surtout là pour démontrer que le système fonctionne, et permettant de faire un appel de pied aux autorités.

De grandes ambitions

Aussi bien ABB que MAN sont formels : la norme MCS est fondamentale pour démocratiser le transport de marchandises en poids-lourds 100 % électrique. Si le prototype s’est « limité » à 700 kW, cette norme pourrait monter jusqu’à 3,75 MW (soit 3 750 kW !) et 3 000 ampères, de quoi regagner des quantités folles d’énergie en peu de temps.

L’objectif est clair pour les deux acteurs : 30 000 bornes MCS en Europe d’ici 2030, dont 4 000 en Allemagne, et pressent les autorités à créer des politiques en faveur de ce déploiement.

Vous vous en doutez : autant de bornes d’une telle puissance requiert des puissances et des capacités de réseau très solides. ABB et MAN, au travers de l’association CharIN militant pour le standard MCS, demandent donc une accélération en parallèle du déploiement de la smart grid, permettant un pilotage plus fin de la puissance disponible en temps réel.