Cette station de recharge de 400 kW est unique en son genre en France

L’entreprise Milence, co-fondée par plusieurs constructeurs de poids-lourds vient d’inaugurer sa première station de recharge rapide dédiée aux camions électriques en France. Située près de Rouen, cette dernière possède des bornes capables de délivrer jusqu’à 400 kW. Mais cette puissance sera bientôt revue à la hausse.

Si certains automobilistes craignent encore de se retrouver à court de batterie au volant de leur voiture électrique, cela est de plus en plus rare. Et ce alors que les bornes sont toujours plus nombreuses en France, dépassant largement la barre des 100 000 actuellement.

Une station dédiée aux poids lourds

Et leur nombre ne devrait cesser de grimper au fil des années, puisque l’Union européenne veut accroître encore et encore leur développement partout sur le territoire. Cette dernière prévoit qu’au moins une station de charge rapide soit installée tous les 60 kilomètres sur les principales autoroutes des différents pays membres, dont la France. Ces dernières devront également être dotées d’un terminal de paiement par carte bancaire, dans le cadre d’une mesure en vigueur depuis le 13 avril dernier. Mais ce n’est pas tout.

En effet, Bruxelles veut aussi développer le marché des poids lourds électriques, alors que ces derniers commencent à devenir de plus en plus nombreux. Elle exige l’installation d’au moins une borne rapide de 350 kW minimum tous les 120 kilomètres sur les autoroutes. Mais cela n’est pas encore pour tout de suite, les stations pour camions étant encore à leurs débuts. Et pour cause, il n’y en avait jusqu’à peu aucune en France, jusqu’à ce qu’une entreprise prenne le problème à bras le corps. Il s’agit de Milence, fondée en juillet 2022.

Cette dernière est en fait le fruit de l’alliance de plusieurs constructeurs, dont Traton Group, qui possède MAN, Daimler, maison-mère de Mercedes ainsi que de Volvo. À terme, la jeune firme prévoit d’installer pas moins de 1 700 stations de charge rapides dans toute l’Europe à l’horizon 2027. Un objectif ambitieux qui vient de débuter avec l’inauguration de la toute première située en France. Comme l’indique le communiqué tout juste publié, cette dernière est située à Heudebouville, à une trentaine de minutes de Rouen, en Normandie.

Si elle n’est pas installée à proprement parler sur une autoroute, elle est située à seulement quatre petites minutes de l’A13, ce qui évite aux routiers de devoir faire un gros détour lors de leurs trajets vers leur lieu de livraison. Cette dernière est dotée de quatre bornes rapides, capables de délivrer pas moins de 400 kW en courant continu. Ce qui en fait la station la plus puissante actuellement en France, dépassant les 360 kW de Lidl, qui dominait le marché jusqu’à présent.

Un tarif abordable

Il est important de noter que les bornes installées par Milence sont conçues pour recharger jusqu’à deux poids lourds électriques en même temps, grâce à la présence de deux câbles. La puissance est divisée en deux dans ce cas là, ce qui rend inévitablement la charge plus longue. Mais les choses devraient rapidement évoluer. En effet, Milence annonce qu’une seconde phase de développement est prévue un peu plus tard. Les chauffeurs et les camions compatibles devraient ensuite pouvoir profiter de la technologie Megawatt Charging System (MCS) dès qu’elle sera disponible.

Celle-ci permet de dépasser la barre des 1 000 kW, une puissance démentielle qui peut déjà être délivrée par le Megachargeur développé par Tesla, à destination de son Semi ainsi que de son pick-up Cybertruck. Cette seconde phase devrait être achevée dès la fin de l’année, tandis que la station se dote aussi d’installation de confort pour les utilisateurs. Cela comprend notamment des toilettes et des douches adaptées aux chauffeurs routiers. À noter que cette station est ouverte à tous les camions électriques, dont le MAN eTGX capable de se recharger à une puissance de 750 kW.

Quid du prix de la recharge ? Ce dernier est affiché à 0,44 euro du kWh, hors taxes et hors frais de transaction. Ce devrait toutefois rester assez raisonnable une fois tout cela ajouté. À noter que tarif est le même dans toutes les stations installées par Milence en Europe, tandis qu’il sera possible de payer avec les cartes des différents opérateurs de mobilité ayant des partenariats avec les constructeurs.