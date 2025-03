Ce camion électrique pourrait mettre fin au diesel dans le transport routier

Volvo Trucks annonce l’ouverture des commandes pour son nouveau camion électrique, le FH Aero. Dévoilé en 2024, ce dernier offre une autonomie impressionnante de 600 kilomètres en une seule charge.

Volvo FH Aero Electric // Source : Volvo

Le marché des voitures électriques se développe à vitesse grand V. Et bonne nouvelle en ce début d’année, il repart même à la hausse en Europe. Mais il n’est pas le seul à connaître un boom depuis quelque temps. En effet, le transport routier est aussi en pleine mutation, et le secteur des poids lourds électriques est en pleine expansion.

Un nouveau camion électrique

Comme les marques automobiles, les constructeurs de camions zéro-émission (à l’échappement) se livrent une bataille acharnée. Le but ? Offrir la plus grande autonomie, afin d’attirer les entreprises spécialisées dans la logistique. Car dans ce domaine, il est plus qu’important de pouvoir parcourir de grandes distances, sans perdre de temps à la borne. C’est donc dans ce contexte que Volvo Trucks a levé le voile en septembre 2024 sur une nouvelle version de son célèbre FH Aero Electric.

Et voilà que le constructeur suédois vient tout juste d’ouvrir les commandes, comme l’annonce le site Business Green. Cependant, le prix unitaire du véhicule n’a pas été annoncé, comme c’est généralement le cas pour ce type de véhicule. Il devrait néanmoins coûter plus cher que la version diesel du Volvo FH. Comme c’est le cas pour les voitures électriques, qui sont toujours plus onéreuses que leurs équivalents thermiques. Et cela même si l’écart continue de se réduire au fil du temps.

Crédit : Volvo Trucks

Mais alors, quelles sont les spécificités de ce nouveau poids lourd électrique ? Et bien ce dernier possède la particularité d’afficher une autonomie très élevée, puisqu’elle est annoncée à 600 kilomètres selon le cycle WLTP. Une belle performance, qui devrait permettre de faire oublier les camions diesel au cours des prochaine années. Même si cela reste encore inférieur aux 800 kilomètres que peut parcourir son rival, le Tesla Semi. Et ce avec un chargement de 37 tonnes, ce qui est énorme.

Le nouveau Volvo FH Aero Electric rivalise frontalement avec le MAN eTGX, que nous avions pu essayer un peu plus tôt. Mais également avec le Mercedes-Benz Actros 600, qui revendique quant à lui une autonomie de 500 kilomètres. Quoi qu’il en soit, le poids-lourd de la firme suédoise a bien évolué au fil des années, puisque la précédente version encore en vente culmine à seulement 345 kilomètres. Mais quel est le secret de cette augmentation significative ?

Une grande batterie, mais pas seulement

En fait, et sans grande surprise, tout se joue au niveau de la batterie. Ainsi, le camion électrique peut embarquer plus de modules que les six actuels, qui offrent une capacité maximale de 450 kWh. Le site Tech.co évoque un chiffre qui passe désormais à 780 kWh, ce qui est tout simplement énorme. Cela est rendu possible par une toute nouvelle transmission baptisée e-axle, qui permet de libérer plus de place pour la batterie. De plus, le système en charge de sa gestion a aussi été amélioré.

La chaîne de traction a plus globalement été retravaillée, mais le constructeur n’est pour le moment pas entré dans les détails. Si rien n’a été précisé, il est aussi possible que l’aérodynamisme du véhicule ait été modifié, afin d’améliorer le Cx (coefficient de traînée) et donc réduire la consommation. La recharge s’effectue quant à elle en seulement 40 minutes, mais la puissance que la batterie peut encaisser n’a pas été précisée. Peut-elle atteindre 1 MWh comme le Tesla Semi ? Le mystère reste entier…

Crédit : Milence

Pour le moment, Volvo a ouvert les pré-commandes, tandis que le nouveau FH Aero Electric sera officiellement lancé à la fin de l’année 2025. Il devrait notamment pouvoir être utilisé sur les bornes développées par Milence. L’opérateur prévoit d’ouvrir trois nouvelles stations sur l’axe Lyon-Barcelone, afin de créer un couloir pour le transport électrifié. Cela alors que Bruxelles exige la présence d’une borne pour poids lourds tous les 120 kilomètres sur les principales autoroutes européennes.